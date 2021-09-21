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  4. Sadakatsiz için Kanal D'den flaş karar! Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz için Kanal D'den flaş karar! Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

21.09.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 2. sezon yayın tarihi ertelendi. Sadakatsiz'in yeni sezon ilk bölümü bu hafta ekrana gelecekti. Ancak Kanal D, dizinin yayın tarihini bir hafta erteledi.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'e yeni sezonda Berkay Ateş de katıldı.

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Yapımcılığını Medyapım'ın, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği dizinin yeni sezon ilk bölümü bu çarşamba yayınlanacaktı.

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Ancak, kanalın yayın akışında yaptığı değişiklik ile dizinin 29 Eylül Çarşamba akşamı yeni sezona başlayacağı açıklandı.

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Sadakatsiz'in 32. yeni bölüm fragmanında ise geçirdiği trafik kazasından sonra Derin'in tekerlekli sandalyeyle yaşamına devam ettiği görülüyor.

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Asya'nın ise Tekirdağ'dan ayrıldığı ve İstanbul'a taşındığı ortaya çıkıyor.


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Sadakatsiz dizisi Cansu Dere Melis Sezen
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