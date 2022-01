Sade ve doğal bir duruş arayanlar için: Ton sür ton makyaj nedir, nasıl yapılır?

Her yıl değişen makyaj trendlerine bir yenisi daha eklendi. Ton sür ton makyaj stili gelip kapımızı çaldı. Açıkçası bu trende kapılmamak elde değil. Siz de bu akıma kapılanlardansanız birkaç kolay yöntem ve bilgiyle ton sür ton makyaj yapabilir, trendi yakalarken çarpıcı bir görünüm elde edebilirsiniz. Ton sür ton makyaj nasıl yapılır ve yapmak için hangi ürünler kullanılır hepsini sizler için araştırdık. Önce bir kaç bilgiyle başlayalım.

Ton sür ton makyaj nedir ve nasıl yapılır?

Artık giyimde de makyajda da birbirinden farklı renklerin bir araya getirilerek yapıldığı kombinler giderek azaldı. Tümü aynı rengin tonlarından oluşan bot, pantolon ve montlar bir arada kombinleniyor, makyajda toprak tonlarının farklı kombinasyonlarından vazgeçilemiyor. İşte tam da bu noktada karşımıza ton sür ton çıkıyor. Son dönemde sık sık adını duyduğumuz ton sür ton, aynı rengin farklı tonlarının kullanılarak yapıldığı kombin ve makyajlara verilen isim. Örneğin krem renginin farklı tonlarından oluşan etek, ayakkabı ve ceketin kombinlenmesi nasıl göze hoş geliyorsa makyajda da sadece tek bir renge ait tonların kullanılması daha doğal ve çekici görünüyor. Gelelim ton sür ton makyajın nasıl yapıldığına. İlk olarak yapmanız gereken şey, ana renk seçmek olmalı. Seçeceğiniz rengi, cildinize en çok yakışan tonlar arasından tercih etmenizi öneririz. Krem, kahverengi veya gül kurusu gibi soft renkler, bu makyaj stilinin en favori renkleri. Fondöteniniz de doğal bir renkte olduğundan emin olun. Ana rengimizin çarpıcı bir fondötenin içinde kaybolup gitmesini istemeyiz, değil mi? İkinci adım, seçtiğiniz ana renge yakın tonlarından oluşan far, allık ve ruj kullanmak. Ortaya çıkan renk bütünlüğüne, iddialı, çarpıcı ve doğal görünüme hayran olmamak elde değil. Ton sür ton makyajı en etkili şekilde yapabilmek için yüzün her bir bölgesinde ayrı ayrı çalışmak gerek. Şimdi de göz, yüz ve dudaklarda renk uyumunu nasıl yakalayabileceğinizi anlatalım.

Gözler için ton sür ton makyaj

Ana rengi seçtiyseniz göz makyajı için far paletlerini önünüze alın ve başlayalım. Seçtiğiniz ana rengin tonlarından olan iki farklı far rengi seçin. Renklerden biri ışıltılı olabilir. Işıltılı olan far tonunu göz kapağınıza güzelce yayın. Ardından uyumlu bir geçiş için seçtiğiniz diğer far rengini göz kapağınızın katlanma bölgesine sürün. Ana rengin tonlarından uzaklaşmamak şartıyla göz pınarlarınıza açık renk bir far uygulayabilirsiniz. Böylece birbirine uyumlu harika bir göz makyajı elde edebilirsiniz. Son olarak karıştırma fırçasıyla farınızı dağıtmayı ve sert geçişleri yok etmeyi unutmayın.

Ton sür ton makyaj için allık seçimi

Gelelim alımlı yanaklar için makyajla uyumlu allıklara... Ton sür ton makyaj için seçtiğiniz ana renk toprak tonlarındaysa bronz allıkları kullanmalısınız. Gül kurusu ya da pembe gibi bir renk seçtiyseniz bu tonlara yakın allık işinizi görür. Tabii allığı tam istediğiniz tonda bulmak zor olabilir. Bunun için elinizdeki allıkları karıştırarak ana renginize en yakın tona getirebilir veya ihtiyaca göre allığı daha hafif ya da yoğun sürebilirsiniz. Ton sür ton makyajda allık, göz ile dudak arasındaki ton geçişini birbirine bağlayan en önemli unsur olduğu için allığınızı seçtiğiniz ana renge uydurmak önemli.

Ton sür ton makyajın en vurucu yeri: Dudaklar

Çarpıcı bir bitiriş yapın ve ton sür ton tekniğine dudaklarınızı da katın! Seçtiğiniz ana renge uygun, teninize ve makyajınıza yakışan bir rujla makyajınızı taçlandırabilirsiniz. Ton sür ton tekniğinin en göze çarptığı yer dudaklar olduğu için onları öne çıkarmak istiyorsanız seçtiğiniz ana rengin en belirgin tonunu burada kullanabilirsiniz. Bu konuda dudak kalemleri de size yardımcı olabilir. Dudaklarınızı çerçeveleyerek daha etkili bir görünüm elde edebilirsiniz.

1. Ton sür ton makyajın en favori renkleri bu palette

Ton sür ton makyajda ana renk seçerken farlarınızdan ilham alabilirsiniz. Farklı renklerin bir arada olduğu farlar bu konuda en büyük yardımcınız olabilir. Loreal Paris Emotions Of Nude Far Paleti'nde ton sür ton makyajın en favori renkleri bir arada! Üründe yer alan toprak renkleri, şeftali ve gül kurusu tonları sayesinde ton sür ton makyajın ustası olabilirsiniz. Üstelik far paletini allık olarak da kullanabilirsiniz. Her cilt tipine uygun olan palet, mutlaka makyaj çantanızda yerini almalı.

Buraya tıklayarak birbirinden güzel tonların olduğu far paletini satın alabilirsiniz.

2. Işıldayan bir far paletiyle göz alıcı olabilirsiniz

Işıltılı farları sevenlerdenseniz size harika bir önerimiz var. Maybelline New York The Burgundy Bar Far Paleti'yle ışıldayan bir ton sür ton makyaj yapabilirsiniz. Far paletinde bulunan 12 etkileyici rengi birçok allık ve rujla kolayca kullanabilirsiniz. Palette yer alan kızıl ve bronz tonlarına hayran olmamak elde değil. İstediğiniz iki tonu bir araya getirerek farklı göz makyajlarına imza atabilir, gece ve gündüz makyajları yapabilirsiniz. Farların uzun süre kalıcı olması da sevindiren özelliklerinden biri.

Göz alıcı far paletini yakından incelemek için buraya tıklayın.

3. Bu ruj, ton sür ton makyajların favorisi

Ton sür ton makyajda ana renk olarak gül kurusunu tercih ediyorsanız favoriniz olacak bir ruju sahneye alalım. Maybelline New York Mauve For Me, adeta ton sür ton makyaj için yaratılmış! Gül kurusu rengindeki ruj, birçok tona yakışır ve her tende farklı bir hava yaratır. Pembenin farklı tonlarında far ve allığı bu rujla tamamlarsanız mükemmel bir renk uyumu yakalayabilirsiniz. Böylece ton uyumu arasında en dikkat çekici yer dudaklarınız olur. Nude renkteki ruju sadece ton sür ton makyaja değil her makyaj stiline uydurabilirsiniz.

Buraya tıklayarak etkileyici ruju sepetinize ekleyebilirsiniz.

4. "Benim favorim toprak tonları" diyenler için

Toprak renklerine hayran olmayan var mı? Özellikle farlarda sıkça kullanılan bu tonlara bronz allıklar da rahatlıkla eşlik ettiği içi toprak tonları ton sür ton makyajın favori renklerinden biri. Tüm toprak tonlarına yakışan aynı zamanda kızıl tonlarla da rahatça uyum sağlayan bir ruja ne dersiniz? Pastel Daylong Lipcolor Kissproof, bu noktada seçebileceğiniz en iyi rujlardan arasında yer alır. Likit formdaki ürün, makyajınızı göz alıcı hale getirir. Kolayca sürülmesi ve gün boyu kalıcı olması da memnun edici.

Buraya tıklayarak Pastel Kissproof Ruj'u inceleyebilirsiniz.

5. Allık arayışına son! 4'lü palet yardımınıza koşuyor

Herkesin sevdiği bir allık rengi olur. Kimi bronz kimi şeftali tonlarını tercih eder. Elinizde sadece tek ton allık varsa ton sür ton makyajda çeşitlilik yapmak zor olabilir. Bronz allığınız var diye sadece toprak tonlarını kullanmak zorunda kalabilir, şeftali ve pembe gibi tonlardan mahrum olabilirsiniz. Bunun üstesinden gelmeniz ve birbirinden farklı ton sür ton makyaj yapabilmeniz için size bir önerimiz var. Pastel Show You Mood Dreamy Allık'ta 4 farklı renk mevcut. Kahve, bronz, şeftali ve pembe tonlarının bir araya geldiği paletle istediğiniz ana renkte ton sür ton makyaj yapabilirsiniz.

Bu harika palete yakından bakmak için buraya tıklayın.