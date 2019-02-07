Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Aşağıdaki 8 farklı resmin içinde bazı detaylar gizli, bakalım onları bulabilecek misiniz? Başlamadan uyarı: Bakış açınızı değiştirmeniz gerekebilir. (Cevaplar foto galerinin sonunda gizli)

Sadece 60 saniyeniz var!

1. RESME AİT OLMAYAN NESNELERİ BULUN Bir şatonun manzarasının resmedildiği bu kareye ait olmayan 10 nesne var. Sadece 1 dakika bakarak bu nesneleri bulabilir misin?

2. ÇİFTÇİNİN KARISI NEREDE? Çiftçi karısını bulamıyor. Ona kayıp eşini bulmakta yardım edin. Kadın resmin içinde bir yerlerde gizli.

3. KATİLİ DURDURACAK KORUMA NEREDE? Resimdeki gruba silah çekmiş katili sadece bir kişi kurtarabilir. O da o gruptakilerin birinin koruması. Koruma resmin içinde bir yerde gizli, onu bulun.

4. GÖK BİLİMCİ NEREDE? Resimde bir gök bilimci gizli. Çocuklar onun odada bir yerlerde olduğundan emin. Bakalım bulabilecek misiniz?

5. KAZLARA YARDIM EDİN Resimde kazları tilkinin elinden kurtarabilecek bir kurtarıcı gizli. Onu bulun ve kazlara yardım edin.

6, AVCIYI BEKLEYEN TEHLİKE NE? Resimde avcıyı bekleyen büyük bir tehlike gizli. Onu bulun.

7. KAZLARI BEKLEYEN TEHLİKEYİ BULUN Resimde bu kazları bekleyen büyük bir tehlike gizli. Onu bulun ve kazları ölümden kurtarın.

8. YEMEKTE NE VAR? Aşçı akşam yemeği için hazırlayacağı eti bulamıyor. Resimde gizli, avcının akşam yemeğinde kullanacağı hayvanı bulun.

CEVAPLAR 1.Kurukafa, 2.Şemsiye, 3.Baykuş, 4.Top, 5.Keçi, 6.Balta, 7.Köpek, 8.Aslan, 9.Yılan, 10.Silah

Diğer resimlerdeki cevaplar boyalı alanlarda gizli.