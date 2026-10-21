Sadece kilo aldırmıyor karaciğeri de bitiriyor: Uyumadan önce yemek yiyenler dikkat!

ABD'deki Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi (OHSU) araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, gece geç saatlerde yemek yiyen kişilerde karaciğer hastalıklarının görülme oranının daha yüksek olduğu belirlendi.

Clinical Gastroenterology and Hepatology dergisinde yayımlanan araştırmaya yaklaşık 200 bin kişinin beslenme ve yaşam tarzı verileri dahil edildi. Sonuçlara göre gece yemek yiyen kişilerde yağlı karaciğer hastalığı ve siroz görülme oranı, bu alışkanlığı olmayanlara kıyasla yüzde 20 ila 30 daha yüksek bulundu.

YATMADAN ÖNCE YEMEK YEMEYİN

Araştırmacılar, karaciğerin vücudun biyolojik saatiyle yakından ilişkili olduğuna dikkat çekti. Gece yemek yemenin, vücudun besinleri işleme biçimini etkileyebileceği belirtildi.