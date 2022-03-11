Sadece kilo almıyorsunuz! Cinsel hayatınızı bitiriyorsunuz

Obez bireylerde bazı hastalıkların oluşma ihtimali ve bazı hastalıkların şiddetinin artma ihtimali mevcuttur. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal konu hakkında bilgiler verdi.

Kalp Damar Hastalıkları: Obezite, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği gibi problemleri arttırarak daha sık kalp damar hastalıklarının ortaya çıkmasına katkıda bulunur.

Tip 2 Diyabet: Obezite, insülin metabolizmasını bozarak, insülin direnci ve diyabetin ortaya çıkışıyla doğrudan bağlantılıdır.

Bazı Kanser Türleri: Obezite rahim kanseri, over, kalın bağırsak kanseri, meme kanseri, pankreas kanseri, böbrek kanseri ve prostat kanseri gibi bazı kanser türlerinin oluşum riskini arttırır.

Cinsel Problemler: Obezite kadınlarda kısırlık, erkeklerde ise sertleşme (erektil disfonksiyon) problemlerine neden olabilir.

Uyku Apnesi: Geceleri uyku sırasında solunumun anlık olarak durmasıyla kendini gösteren tablo, obez bireylerde çok daha sık görülür.

Eklem Problemleri: Obezite, özellikle dizlere binen yükü arttırır ve dizlerde harabiyete ve kireçlenme adı verilen osteoartrit tablolarına neden olur.

Ağır COVID-19 Bulguları: Obez bireylerin Covid-19’ u daha ağır geçirme ve yoğun bakıma girme ihtimalleri daha yüksektir.

OBEZİTENİN YAŞAM ÜZERİNE ETKİLERİ

Obez bireylerde fiziksel yetersizlik algısı oluşabilir, ayrıca sosyal ayrımcılıkla karşılaşabilirler. Bu nedenle sosyal izolasyonu tercih ederek eskiden halka açık yerlerde severek yaptıkları birçok şeyi yapmak istemeyebilirler. Ayrıca bu durum depresyon, iş hayatında başarısızlık, utanç ve suçluluk duygularına neden olabilir.

OBEZİTEYİ ÖNLEME VE KİLO KORUMA

Normal kilolu, obez ya da fazla kilolu olsanız da kilo vermek ve olan kiloyu korumak için aynı stratejileri izlemeniz gerekir. Düzenli egzersiz, beslenme alışkanlıklarına ve porsiyonlara dikkat etmek kilo vermek ve kilo korumak süreçlerinde olması gereken ortak kavramlardır.

Düzenli Egzersiz: Düzenli egzersiz metabolizmanızı hızlandıracak, harcadığınız kalori miktarını arttıracaktır. Planladığınız fiziksel aktivite sürdürülebilir olmalıdır. Bu nedenle seçtiğiniz fiziksel aktivite size keyif vermeli ve hayatınızın bir parçası olmalıdır.

Sağlıklı Beslenme: Beslenme programınız ölçülü miktarda sebze, meyve, işlenmemiş hayvansal ürünler üzerine ve kepekli tahıllar üzerine kurulabilir. İşlenmiş gıdalar, şekerli içecekler, paketli gıdalar, kalori yükü fazla yiyecekler ve basit karbonhidratlardan ve alkolden uzak durmak önemlidir. Midenizin çöp olmadığını ve her gördüğünüz ya da her ikram edilen gıdayı tüketmek zorunda olmadığınızı unutmayın.

Beslenme Günlüğü Tutmak: Beslenme günlüğü tutarak, neler tükettiğinizde karbonhidrat isteğinizin arttığını, neler tükettiğinizde iştahınızı kontrol edemediğinizi, ne gibi duygu durumlarının beslenme düzeninizi bozduğunuzu anlamanız mümkün olacaktır. Bir süre sonra belirli kalıplar oluştuğunu fark eder, bu konuda stratejiler geliştirebilirsiniz.

Düzenli Kilo Takibi: Yapılan çalışmalar haftada en az 1 kez tartılan kişilerin kilolarını koruma konusunda daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle düzenli kilo takibi yapın.

Tutarlı ol: Bugün tatil, bugün Pazar gibi cümlelerle beslenme düzeninizi bozmak süreci bir süre sonra sekteye uğratabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca beslenme düzeninizi bozmadan devam etmeye çalışın.



