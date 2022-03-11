Sabahları aç karnına kahve yerine için: Libidoyu yükseltir, kanser, vücut ağrıları ve kramplara karşı korur

Kekik, sevilen bir baharat ve genellikle yemeklere tat vermesi için kullanılmakta. Ancak tadı, kokusu ve faydalarıyla kekik çayını da göz ardı etmemelisiniz. Karvakrol ana bileşininden tadını alan kekik, baharat olarak tüketilmesinin yanı sıra çay olarak da içilebiliyor.

Solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere bağışıklık sistemi üzerinde ciddi faydaları olan kekik çayı, öksürük, iltihap sorunları, cilt problemleri hatta sperm sağlığı gibi konularda da mucizevi etkiler yaratıyor.

LİBİDOYU YÜKSELTİR

Özellikle erkeklerde uyarıcı etkisi bulunan kekik, kurutulmuş olarak birçok yemekle beraber kullanılabilir veya kekik çayı olarak tüketilebilir. Kilo verme ve ağız sağlığı için de tercih edilen kekik, kaynatılarak tüketildiğinde şifasını artırıyor diyebiliriz.

KEKİK ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kekik suyu, kuru ya da taze kekikten yapılabilir, tercihinize göre karar verebilirsiniz.

Özellikle sabah ve yemeklerden önce içilmesi, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.

Suyu kaynatıp ateşten alın.

İçine kekiği ekleyip 10-15 dakika kadar demlendirin.

Ardından süzüp içebilirsiniz.

Kekik suyu, günde 2 fincandan fazla tüketilmemelidir. (Gebelik varsa veya kronik hastalıklar söz konusu ise doktorunuza danışınız.)

KEKİK ÇAYININ FAYDALARI

Kekik suyu kalsiyum açısından zengin değerlere sahip olduğundan, kemik ağrısı yaşayanlara tavsiye edilir.

Romatizma ağrılarını hafifletmek için kekik çayı tüketmek faydalı bir yöntem olacaktır.

Regl dönemleri çok ağrılı geçen kadınların da yardımına koşan kekik çayı krampları azaltıyor ve adet dönemini daha rahat ve kolay geçirmenizi sağlıyor.

Kekik çayı tüketmek, hazımsızlık ve bağırsak krampları yaşayanları rahatlatacaktır. Kolon kanserine de faydalı olduğu bilinmektedir.

Zayıflamak isteyenler tarafından araştırılan kekik çayı, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekleyecektir.

Kekik çayını içmek yerine gargara olarak kullanarak diş ve diş eti hastalıklarına karşı önlem alabilirsiniz.



