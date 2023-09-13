Safir'in başrolleri Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül aşk mı yaşıyor? Çifte ihanet iddiası ortalığı karıştırdı

Ekranların yeni dizisi Safir pazartesi akşamları yayınlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde göre çekimleri Kapadokya'da gerçekleşen Safir dizisinin başrol oyuncuları aynı günlerde sevgililerinden ayrıldı. Çifte ihanet iddiası ortalığı karıştırdı.

İHANET İDDİASI OLAY OLDU!

Kapadokya'da çekilen Safir dizisinin başrol oyuncuları Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül aynı günlerde sevgililerinden ayrıldı.

Pazartesi akşamları yayınlanan Safir dizisinin çekimleri Kapadokya’da devam ediyor. Dizinin başrol oyuncularından Özge Yağız, ikinci kez barıştığı Gökberk Demirci‘den ayrıldı.

Gökberk Demirci’nin ayrılığın hemen ardından yayınladığı "Kimse için yapmaz deme, uygun koşullar sağlandığında herkes her şeyi yapabilir” mesajı dikkat çekti.

Özge Yağız‘ın ardından dizideki partneri Burak Berkay Akgül ile 3 yıldır beraberlik yaşadığı meslektaşı Hira Koyuncuoğlu‘nun ayrılması da dikkat çekti.

Safir dizisinin iki başrol oyuncusu Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül‘ün aynı anda uzun süredir devam eden ilişkilerini bitirmesi “Kapadokya’da yeni bir dizi aşkı mı doğdu?” sorusunu akıllara getirdi.

Özge Yağız‘la ayrılan ve aldatıldığını düşünüp bilgi toplayan Gökberk Demirci, eski sevgilisi Özge Yağız‘ın yeni partneri Burak Berkay Akgül‘le yolları ayrılan Hira Koyuncuoğlu‘nu sosyal medyadan takibe aldı. Koyuncuoğlu‘nun da Demirci‘ye karşı takiple yanıt vermesi ihanete uğradıkları iddiasını gündeme getirdi. Konuyla ilgili tarafların yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.



