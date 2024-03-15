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    4. Sağdıcın düğün konuşması davetlileri şaşkına çevirdi! Sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü: "Çok ileri gittin"

    Sağdıcın düğün konuşması davetlileri şaşkına çevirdi! Sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü: "Çok ileri gittin"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.03.2024 13:35
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    Bir düğün töreninde damadın yakın arkadaşı olan sağdıç yaptığı konuşmayla damga vurdu. Damadın daha önce evlendiğini ima eden bir şaka yaparak konuklara dönen sağdıç, "Herkese tekrardan hoş geldiniz diyorum" dedi. Konuklar önce biraz şaşırırken ardından ise kahkahalarla duruma tepki gösterdi.

    Sosyal medyada paylaşılan düğüne ait bir görüntüye damadın yakın arkadaşının konuşması damga vurdu. Esprili bir konuk yapmak isterken limitleri zorlayan sağdıç sosyal medyada gündem yarattı. Cep telefonuna not ettiği konuşmasını elindeki mikrofondan okuyan sağdıç ilk olarak , "Herkese tekrardan hoş geldiniz diyorum" diyerek konuşmasına başladı.

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    Ardından ise "Ailelere müjdeli haberi vermek isterim ki dört çocukta anlaştılar ve bu konu üzerinde çalışmalara bile başladılar" dedi. Gelin ve damat sağdıcın şakalarını büyük bir olgunla karşılayıp gülmeyi tercih etti ama sosyal medya o kadar anlayışlı yaklaşmadı.

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    Sağdıcın düğün konuşması sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok ileri gittin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bunu komik bulan kaç kişi var?" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya düğün sağdıç
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