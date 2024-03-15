Sağdıcın düğün konuşması davetlileri şaşkına çevirdi! Sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü: "Çok ileri gittin"

Sosyal medyada paylaşılan düğüne ait bir görüntüye damadın yakın arkadaşının konuşması damga vurdu. Esprili bir konuk yapmak isterken limitleri zorlayan sağdıç sosyal medyada gündem yarattı. Cep telefonuna not ettiği konuşmasını elindeki mikrofondan okuyan sağdıç ilk olarak , "Herkese tekrardan hoş geldiniz diyorum" diyerek konuşmasına başladı.

Ardından ise "Ailelere müjdeli haberi vermek isterim ki dört çocukta anlaştılar ve bu konu üzerinde çalışmalara bile başladılar" dedi. Gelin ve damat sağdıcın şakalarını büyük bir olgunla karşılayıp gülmeyi tercih etti ama sosyal medya o kadar anlayışlı yaklaşmadı.

Sağdıcın düğün konuşması sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok ileri gittin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bunu komik bulan kaç kişi var?" yorumunu yaptı.