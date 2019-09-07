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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen tarama programı ile aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafından, 0-3 aylık bebeklerin 3. ay izleminin sonuna kadar, 36-48 aylık çocukların 5. izlemi içerisinde ve ilköğretim çağındaki çocukların 1. sınıfa başlayacağı yıl görme taraması yapılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, yenidoğan, okul öncesi ve okul çağı çocuklarını kapsayan "Ulusal Görme Taraması Programı Genelgesi"ni hazırlayıp 81 ile gönderdiklerini kaydetti.

Genelge ile bebeklerde ve okul öncesi dönemde yapılan görme taramalarını okul çağını da kapsayacak şekilde genişlettiklerine dikkati çeken Koca, "Ayrıca görme taramalarının hangi yaş gruplarına nasıl yapılacağına dair de bir uygulama rehberi hazırlayarak, internet üzerinden hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın erişimine açtık." ifadelerini kullandı.

ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ

Koca, bu taramalar sayesinde görmenin normal gelişimini engelleyecek risklerin saptanacağını ve yetersiz görmesi olan bebek ve çocukların erken dönemde tespit edileceğini vurguladı.

BELLİ DÖNEMLERDE ÇOCUKLARDA GÖZ TARAMASI YAPILACAK

Koca, şunları kaydetti:

"Böylelikle başta şaşılık, kırma kusurları, katarakt, göz tembelliği gibi rahatsızlıkları erken teşhis ederek, gerekli tedaviye geç kalmadan başlamış olacağız. Güncellenen tarama programı ile aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafından, 0-3 aylık bebeklerin 3. ay izleminin sonuna kadar, 36-48 aylık çocukların 5. izlemi içerisinde ve ilköğretim çağındaki çocukların 1. sınıfa başlayacağı yıl görme taraması yapılacak."

Taramanın aile hekimi tarafından "risk faktörleri açısından sorgulama, görme muayenesi, kırmızı refle testi" şeklinde yapılacağını belirten Koca, sonuçların Aile Hekimliği Bilgi Sistemi'ne kaydedileceğini ifade etti.

Koca, pozitif muayene bulgusu ya da risk faktörlerinden herhangi birinin varlığı durumunda, çocuğun ileri tetkik ve muayene için göz hastalıkları uzmanına sevk edileceğini ve sürecin takip edileceğini anlattı.

İl sağlık müdürlüklerinin, aile hekimlerinin tarama programına dair eğitim ihtiyaçlarını karşılayacağını, müdürlüklerin sağlık kuruluşları arasında koordinasyonu da sağlayacağını belirten Koca, "Gelecek nesillerimizin berrak görüşü için başlattığımız bu tarama programına vatandaşlarımızın da tam destek vermelerini ve çocuklarının aile hekimlerindeki kontrollerini aksatmamalarını rica ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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göz taraması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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