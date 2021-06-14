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  4. Sağlık Bakanı Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın

Sağlık Bakanı Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın

14.06.2021 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının iyice gerilediğini, yenileceği günün yakın olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük. Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın." değerlendirmesinde bulundu.


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