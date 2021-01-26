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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 26 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu

26.01.2021 19:18 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 26 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 134 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 103 oldu. Bakan Koca, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede" ifadelerini kullandı. İşte 26 Ocak Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

26 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 681 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.

Test sayısı 28 milyon 828 bin 496'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 442 bin 350, vefat sayısı 25 bin 344, ağır hasta sayısı 1791 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

İŞTE 26 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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BAKAN KOCA: VAKA SAYILARI TEDİRGİN EDİCİ SEVİYEDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz.

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Türkiye'de dün (25 Ocak) koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 642 olarak açıklanmıştı.
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