Sağlık Bakanlığı’ndan 'maymun çiçeği virüsü' hamlesi: Tek tek anlattılar

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde etkisini sürdüren Maymun Çiçeği virüsü Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) harekete geçirmiş, 75 ülkede 16 binden fazla kişiye bulaşan virüs nedeniyle Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan edilmişti. Yakın fiziksel temas yoluyla yayılan hastalığın semptomlarının, 5 ila 21 gün arası bir kuluçka döneminden sonra ateş ve cilt lezyonları şeklinde ortaya çıktığı duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı 'maymun çiçeği virüsü' için rehber yayınladı.

Koronavirüs salgınının etkileri geçmeden ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeyi etkisi altına aldı. Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı rehberde virüslülerle temas halinde ne yapılması gerektiğinden karantina şartlarına kadar detaylı bilgiler yer aldı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Maymun Çiçeği klinik olarak, ateş, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kızarıklık semptomları ve şişmiş lenf nodları ile kendini gösterir ve bir dizi tıbbi komplikasyona neden olabilir. Genellikle 2-4 hafta süren semptomları vardır.

ÇİĞ ETTEKİ RİSK

Çiğ ve az pişmiş enfekte hayvanların etleri ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek olası bir risk faktörü.

YAKIN TEMAS TEHLİKESİ

İnsandan insana bulaşma, enfekte kişiyle uzun süreli yakın temas, cilt lezyonları ile doğrudan bütünlüğü bozulmuş deri veya göz, burun, ağız mukozalarıyla temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarına temas etmiş yatak çarşafı, havlu gibi yakın temastan kaynaklanabilir. Enfekte anneden bebeğe plasenta yoluyla geçebilir. Cinsel yolla bulaş bir diğer risk faktörü. Ancak ilişki sırasındaki yakın temas bulaşmanın nedeni de olabileceğinden cinsel yolla bulaşma bugün için netleşmemiştir.

KULUÇKA 21 GÜNE UZAYABİLİYOR

Maymun çiçeğinin kuluçka süresi, riskli temastan semptomların başlangıcına kadar genellikle 6-14 gündür, ancak 5-21 gün arasında değişebilir.

IŞIK HASSASİYETİ

Klinik tablo, ateş, yoğun baş ağrısı, lenf düğümlerinin şişmesi, sırt ağrısı, kas ağrıları ve yoğun halsizlik ile başlar. Bu bulgular ilk 5 gün ön plandadır. Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar. Vakaların yüzde 95’inde ellerin avuçlarını ve yüzde 75’inde ayak tabanlarını etkiler. Genital bölge ve kornea da etkilenir. Klinik tabloda bazı kişilerde ışığa hassasiyet, üşüme, terleme de görülebilir.

YAN KOLTUKTAKİLERE EVDE KARANTİNA

Uçak, tren, otobüs gibi toplu taşımalarda vakanın hemen yanında oturan yolcular, evdeki izolasyonlarında hane halkı ile aynı ortamda bulunmadan kendilerini mümkünse ayrı bir odada izole edecekler. Hane halkı ile aynı ortamda bulunulduğunda maske takılacak. (Haber Global)



