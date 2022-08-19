Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili ayrıntıları öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada alımların bu senenin sonuna dek yapılacağı ifade edildi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman 2022? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak edildi.

Resmi Gazetede yayımlanan personel alımı ilanına göre Sağplık Bakanlığı'nda 27 bin sağlık personeli istihdam edilecek.

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Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bu senenenin sonuna dek 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE KOŞULLARI NELERDİR?

Konuyla ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

Başvuru şartları konusunda bu yıl Mart ayında yapılan 10 bin personel alımı için şartları inceleniyor. İşte yayımlanan bilgiler:

"7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır."



