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  4. Sağlık uzmanı sosyal medyadan açıklayınca merak uyandırdı! “Havalimanına gitmeden önce asla duş almamalısınız”

Sağlık uzmanı sosyal medyadan açıklayınca merak uyandırdı! “Havalimanına gitmeden önce asla duş almamalısınız”

13.07.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran sağlık uzmanı Liberty Mills, uçuşlardan önce duş alınmaması gerektiğini söyleyerek herkesi şaşırtan bir açıklamaya imza attı. Mills, seyahatler öncesinde banyo yapmanın kurumuş ve kaşınan bir cilde hatta yağlı saç görüntüsüne neden olabileceğini söyledi.

Sağlık ve beslenme uzmanı olan Liberty Mills çeşitli nedenlerle uçuş gününün sabahında banyo yapmanın olumsuz etkilerinden söz etti. Uçuş sabahında duş almanın Mills, cilt ve saç sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu belirtti. Uçuşun öncesinde Mills, uzmanların duş alınmaması gerektiğini savunduğunu söyledi.

“DOĞAL YAĞLARI YOK EDEBİLİR”

DailyStar’a konuşan Mills, “Uçuşun hemen öncesinde yolcuların konforunu ve sağlığını etkileyebilecek çeşitli nedenlerden dolayı duş alınması önerilmez. "Uçuştan önce duş almanın tavsiye edilmemesinin ana nedenlerinden biri, vücudun doğal yağları ve nem dengesi üzerindeki etkisidir. Sıcak suyla duş almak ve sabun kullanmak, cildin nemli kalmasına yardımcı olan doğal yağları yok edebilir. Bu, uçak kabinlerindeki düşük nem seviyeleriyle şiddetlenebilen kuruluğa ve susuzluğa yol açabilir. Kabindeki kuru hava, cildi daha fazla kurutarak rahatsızlığa neden olabilir ve potansiyel olarak kaşıntı veya tahriş gibi sorunlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.

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