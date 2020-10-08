Sağlıklı fast food: Şinitzel tarifi (Schnitzel tarifi)

Evde hazırlaması kolay tavuklu şinitzel tarifiyle, bu çok bilinen lezzetli yemeği siz de hemen yapabilirsiniz. Şinitzeli şık bir akşam yemeğiyle dostlarınızı ve sevdiklerinizi ağırlarken hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda pratik olmasıyla fast food olarak da tüketilebilen şinitzeli ekmek arası sandviç olarak da tüketebilirsiniz. Yüksek protein içeren tavuk etinin, basit ve kolay malzemelerle birleşerek akıl almaz bir lezzete dönüştüğü şinitzel yapımının püf noktalarını aşağıda bulabilirsiniz. Tavuk Şinitzel Nasıl Yapılır? Sağlıklı beslenme listelerinin en üst sıralarında yer alan beyaz et, farklı pişirme teknikleriyle birbirinden lezzetli tariflerin ana malzemesidir. İçerdiği protein sayesinde vücut geliştirmeden form tutmaya kadar pek çok sporcu tarafından haşlanarak tüketilse de bu kolay şinitzel tarifi güzel bir akşam yemeğinin “ana malzemesi” olabilir. İster tavuk ister kırmızı et tercih ederek yapacağınız şinitzeli çocuklarınıza da kolayca yedirebilirsiniz. Tavuk Şinitzel için Gerekli Malzemeler:

1 Büyük boy tavuk göğüs

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

2 yumurta

4 yemek kaşığı un

1 tam dolu su bardağı galeta unu

Sıvı yağ (kızartmak için)

Evde Tavuk Şinitzel Tarifi Öncelikle büyük boy tavuk göğsünü uzunlamasına kesin.Bu kesiklerin ne çok ince ne de çok kalın olmamasına özen gösterin. Her bir tavuk göğsü parçasının kalınlığı o şinitzelin çıtırlığını belirleyeceğinden bu tamamen sizin ağız tadınıza kalmıştır. Eğer çok çıtır bir şinitzel istiyorsanız tavuklarınızı daha ince kesin. Eğer daha çok sosu üzerinde tutmasını istiyorsanız tavuk parçalarınızı daha kalın kesebilirsiniz. Marinasyon işlemi uygulayıp uygulamayacağınıza bu adımda karar verebilirsiniz. Arzu ederseniz püf noktaları başlığına tekrar bakabilirsiniz. Yumurtaları geniş ve yayvan bir çırpma kabına alarak, çırpma teliyle sarısı ve beyazı birbirine homojen biçimde karışana dek çırpın. Hazırladığınız yumurtayı bir kenara ayırıp sırasıyla önce un ve daha sonra galeta ununa batıracağınız geniş ve yayvan tabaklarınızı hazırlayın. Arzu ettiğiniz kalınlıkta kestiğiniz ve önceden hazırlayıp marine ettiğiniz tavuk parçalarınızı üzerindeki nemi azaltmak için önce una batırın. Dikkat edin bu adım çok önemli çünkü bu adımda tavuğun sulu kısımları kızartma yapacağınız yağda cızırdamalara sebep olabilir. Yani tavuk fileto dilimlerini una batırma amacı tamamen tavuğun kendi sulu ıslaklığından kurtulmasıdır.

Ardından iyice unlanmış tavuk fileto parçalarını az önce çırptığınız yumurtalara batırarak her tarafını yumurta ile kaplayın. Bu yumurta aşaması tavuğunuzu bir tabaka halinde kaplayarak galeta ununu üzerinde tutabilmek için yeterli dokuyu oluşturmak adına çok önemlidir. Bu aşamada fazla yumurtayı tavuk fileto parçalarınızdan akıtmalısınız çünkü kızartma yağında hoş olmayan yanık bir koku yaratabilir. Sonra hemen galeta ununa batırarak her tarafını galeta unuyla bulayarak önceden altını açtığınız yağ doldurulmuş kızartma tenceresinde üzerindeki galeta unu esmerleşinceye kadar kızartın. Arzu ederseniz kızartmak için zeytinyağı da kullanabilirsiniz ancak daha hafif bir kızartma istiyorsanız ayçiçek yağı kullanmalısınız. Mevsimine göre bu tercihinizi değiştirebilirsiniz. Yazları ayçiçek yağı kızartmalar için daha uygun bir tercih olabilir. Şinitzel Tarifi İçin Püf Noktaları Başarılı bir şinitzel yapımı için en önemli şey marinasyondur. Arzu ederseniz tüm bu işlemlere başlamadan önce tavuk göğsünüzü uzunlamasına fileto şeklinde keserek süt ve baharattan oluşan marinasyon sosunda bekletebilir, tavuğunuzun çok daha yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz.