Sağlıklı fast food: Şinitzel tarifi (Schnitzel tarifi)

İçerdiği protein sayesinde vücut geliştirmeden form tutmaya kadar pek çok sporcu tarafından haşlanarak tüketilse de bu kolay şinitzel tarifi güzel bir akşam yemeğinin “ana malzemesi” olabilir. İster tavuk ister kırmızı et tercih ederek yapacağınız şinitzeli çocuklarınıza da kolayca yedirebilirsiniz.

Sağlıklı beslenme listelerinin en üst sıralarında yer alan beyaz et, farklı pişirme teknikleriyle birbirinden lezzetli tariflerin ana malzemesidir.

Her bir tavuk göğsü parçasının kalınlığı o şinitzelin çıtırlığını belirleyeceğinden bu tamamen sizin ağız tadınıza kalmıştır. Eğer çok çıtır bir şinitzel istiyorsanız tavuklarınızı daha ince kesin. Eğer daha çok sosu üzerinde tutmasını istiyorsanız tavuk parçalarınızı daha kalın kesebilirsiniz.

Sonra hemen galeta ununa batırarak her tarafını galeta unuyla bulayarak önceden altını açtığınız yağ doldurulmuş kızartma tenceresinde üzerindeki galeta unu esmerleşinceye kadar kızartın.

Ardından iyice unlanmış tavuk fileto parçalarını az önce çırptığınız yumurtalara batırarak her tarafını yumurta ile kaplayın. Bu yumurta aşaması tavuğunuzu bir tabaka halinde kaplayarak galeta ununu üzerinde tutabilmek için yeterli dokuyu oluşturmak adına çok önemlidir. Bu aşamada fazla yumurtayı tavuk fileto parçalarınızdan akıtmalısınız çünkü kızartma yağında hoş olmayan yanık bir koku yaratabilir.

Eğer daha az vakitte hızlıca bir çözüm üretmek isterseniz tavuğunuz ete oranla nispeten daha yumuşaktır ve marine etmenize çok da gerek yoktur.

Beyaz ya da kırmızı farketmez, baharat bir etin her zaman birinci sınıf olmasını sağlar.

Bu sebeple etlerinizi mutlaka ve mutlaka taze çekilmiş ya da tane karabiberle biraz ovalayın. Hatta etinize hafif derinlikte çizikler atarak baharatların içine geçmesini ve özümsenmesini kolaylaştırabilirsiniz.

Marine işlemine karar verdiyseniz bunu mutlaka bir gece önceden yapın ve ezilmiş sarımsak eklemeyi ihmal etmeyin.

Tavuk etinizi bir bardak kırmızı şarap içerisinde de marine edebilirsiniz. Asidik şarabın tavuk eti üzerinde yoğun aroma bırakan bir etkisi olur.

Et Şinitzel Nasıl Yapılır?

Her ne kadar en çok karşımıza çıkan tarifler tavuk schnitzel tarifi olsa da bu yemeği arzu ederseniz dana etiyle de hazırlayabilirsiniz. Tavuk şinitzelden gibi et şinitzel tarifini de aynı yöntemi uygulayarak yapabilirsiniz. Ancak et şinitzel yaparken etinizi marine etmeyi unutmamalısınız.