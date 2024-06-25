Sağlıklı gözler için 3 etkili tavsiye! Artık daha iyi göreceksiniz

Özellikle dijital cihazların yoğun kullanımıyla birlikte, gözlerinizi korumak hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Günlük alışkanlıklarınızı biraz değiştirerek ve bu 3 tavsiyeye uyarak daha net bir görüşe ve daha sağlıklı gözlere sahip olabilirsiniz.

1) LUTEİN VE ZEAKSANTİN İÇEREN BESİNLER TÜKETİN

Vücudumuz bunu üretmez, sadece bitkiler kendilerini güneş ışığının zararlarından korumak için üretirler. En çok ıspanak, kara lahana ve maydanozda vardır.

2) YABAN MERSİNİ

Dondurulmuş olanı da makbuldür. Antioksidandır ve gözdeki serbest radikallerin oluşturduğu zararı engellemek için çok etkilidir. Aynı zamanda hafızayı da güçlendirir.

3) AVUÇ İÇİ METODU

Avuçlarınızı birbirine sürterek ısıtın ve gözlerinizin üzerine kapatıp, rahatlayın. Tamamen siyah görmeye çalışın. Bu beyninize kapan ve görmemi iyileştir emri verir.







