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    4. Sağlıklı gözler için 3 etkili tavsiye! Artık daha iyi göreceksiniz

    Sağlıklı gözler için 3 etkili tavsiye! Artık daha iyi göreceksiniz

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    25.06.2024 09:00
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    Günümüz dijital çağında, ekranlara uzun süre maruz kalmak göz sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Sağlıklı gözler için alabileceğiniz basit ama etkili önlemlerle, görme yeteneğinizi güçlendirebilirsiniz.

    Sağlıklı gözler için 3 etkili tavsiye! Artık daha iyi göreceksiniz

    Özellikle dijital cihazların yoğun kullanımıyla birlikte, gözlerinizi korumak hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Günlük alışkanlıklarınızı biraz değiştirerek ve bu 3 tavsiyeye uyarak daha net bir görüşe ve daha sağlıklı gözlere sahip olabilirsiniz.

    1) LUTEİN VE ZEAKSANTİN İÇEREN BESİNLER TÜKETİN

    dereotu maydanoz

    Vücudumuz bunu üretmez, sadece bitkiler kendilerini güneş ışığının zararlarından korumak için üretirler. En çok ıspanak, kara lahana ve maydanozda vardır.

    2) YABAN MERSİNİ

    yaban mersini meyve

    Dondurulmuş olanı da makbuldür. Antioksidandır ve gözdeki serbest radikallerin oluşturduğu zararı engellemek için çok etkilidir. Aynı zamanda hafızayı da güçlendirir.

    3) AVUÇ İÇİ METODU

    göz kontrolü

    Avuçlarınızı birbirine sürterek ısıtın ve gözlerinizin üzerine kapatıp, rahatlayın. Tamamen siyah görmeye çalışın. Bu beyninize kapan ve görmemi iyileştir emri verir.

    Vitrin


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    Anahtar Kelimeler:
    Göz göz sağlığı
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