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Sağlıklı nesiller için annelere tüyolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 13:06 | Son Güncelleme

Yedi Başak Derneği tarafından düzenlenen "Varlığıma Şükret" konulu seminerde yeni nesilleri yetiştiren anneler için sağlıklı çocuk gelişimi konusunda önemli tüyolar verildi.Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında, mazlumların destekçisi olmak için çalışan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları tarafından "Varlığıma Şükret" konulu seminer düzenlendi.

Sağlıklı nesiller için annelere tüyolar

Yedi Başak Derneği tarafından düzenlenen "Varlığıma Şükret" konulu seminerde yeni nesilleri yetiştiren anneler için sağlıklı çocuk gelişimi konusunda önemli tüyolar verildi.
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında, mazlumların destekçisi olmak için çalışan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları tarafından "Varlığıma Şükret" konulu seminer düzenlendi. Derneğin maddi anlamda desteklediği ailelerin kültürel ve psikolojik anlamda da desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen semine anneler yoğun ilgi gösterdi. Aile Danışmanı, Sosyolog ve Yazar Hatice Karlı Yüksel’in konuşmacı olarak katıldığı seminerde annelere sağlıklı nesil yetiştirilebilmesi için önemli tüyolar verildi.
"Çocuk, Çocuk eğitiminde kuantum yaklaşımı, ailede ebeveyn birlikteliği" gibi başlıklarda sağlıklı çocuk gelişimini anlatan Yüksel, "Sağlıklı ve mutlu bir çocuk yetiştirmek anne karnına düştüğü andaki düşünce, psikoloji ve davranışlarımızla şekillenir. Eğer bebek anne karnındayken istenmeyen bir bebekse yetişkin bir birey olduğunda bile özgüven ve benlik problemleri yaşayacaktır. Yine düşük özgüven ve benlik saygısı çocukluk dönemindeki ilişki bozukluklarından kaynaklanmaktadır. Kendine güven ve benlik saygısı düzeyiniz, çocukluk döneminde ne kadar sevildiğimiz ve değer verildiğimizle bağlantılıdır. Ebeveynleri tarafından dikkate alınmak, takdir edilmek ve şefkat görmek sağlam bir kişilik oluşumunda oldukça önemli kriterlerdir. Bu kriterler sağlandığı takdirde kendimizi değerli ve sevilebilir hissederiz" dedi.
Sunumun ardından seminere katılan bazı annelerin özel sorunlarını dinleyip, sorularını yanıtlayan Yüksel, ’Ruhsal Diyet’ ve ’Bilimin Fatihleri’ adlı kitaplarını da imzaladı. Seminer çalışmaları hakkında bilgi veren dernek yetkilileri ise, "Bu tarz eğitim çalışmaları prensiplerimiz arasında bulunmaktadır. Bu yüzdendir ki eğitim çalışmalarına önem veriyoruz, çünkü maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerimizin buna ihtiyaçları olduğuna inanıyoruz. Aileyi kuran ve ayakta tutan en önemli gücün kadın olması nedeniyle annelerimize aile eğitimi seminerleri dizisine başladık. Bu yönde kültürel faaliyetlerimize yeni bir boyut kazandırmak istedik. Gerçekleştirdiğimiz bu seminer, annenin çocuk üzerinde ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş oldu. Seminerden memnun ayrılan anneler, bize bu yolda yürümemiz gerektiği mesajını vermiştir" diye konuştu.

Sağlıklı nesiller için annelere tüyolar

Sağlıklı nesiller için annelere tüyolar

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