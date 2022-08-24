Şahan Gökbakar festivallerin iptaline tepki! Ne etti bu gençler size?

Türkiye'nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ve bu yıl 1-4 Eylül günleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi. Kararın gündem olmasıyla bir tepki de komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

"NE ETTİ BU GENÇLER SİZE?"

Gündeme dair konular hakkında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Gökbakar, Twitter hesabından son aylarda iptal edilen konserlerin isimlerin paylaşarak tepki gösterdi. Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ne etti bu gençler size... Hani kimseye yaşam biçimi dayatılamazdı? Hani özgürlükler için mücadele ediliyordu? Fethiye'deki Milyon Festi kaymakamlık, 'ekolojik dengeyi bozabilir' diye iptal etmiş. Doğaya ve ekolojiye olan yaklaşımları sebebiyle kendilerini tebrik ediyorum. Yaşasın ekolojik denge ve yaşasın onun koruyucusu kaymakamlar. Gençler ekolojiyi bozmayın..."





