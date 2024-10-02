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  4. Sahibine getirdiği kartla 454 TL kazandırdı! Evcil hayvanının ağzında piyonga biletini görünce inanamadı... Hırsız kedi turnayı gözünden vurdu

Sahibine getirdiği kartla 454 TL kazandırdı! Evcil hayvanının ağzında piyonga biletini görünce inanamadı... Hırsız kedi turnayı gözünden vurdu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.10.2024 17:01
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İngiltere'nin Cornwall kontluğunda bulunan Penzace bölgesinde yaşayan 33 yaşındaki Megan Christian isimli bir kadın evcil hayvanının sık sık dışarıdan getirdiği ürünlerle şaşkına dönüyor. Son olarak 'Monkey (Maymun)' adını verdiği kedisi bir kazı kazan kartıyla eve geldi. Christian kedisinin ağzından kartı aldığında ise 10 sterlin (454 TL) kazanç olduğunu fark edince şaşırdı.

Sahibine getirdiği kartla 454 TL kazandırdı! Evcil hayvanının ağzında piyonga biletini görünce inanamadı... Hırsız kedi turnayı gözünden vurdu

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Cornwall şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Megan Christian, 1 yaşındaki Monkey adındaki kedisinin sık sık komşularından birtakım ürünler çalarak eve getirmesine alışkındı.

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Kedisinin daha öncesinde bir paket kahve, fast food menülerinden yemekler ve çeşitli ev ürünleri getirdiğini ifade eden Christian son olarak Monkey'in ağzında bir kartla gelmesiyle kısa süreli bir şok yaşadı. Çünkü kedinin ağzında bir kazı kazan kartı bulunuyordu.

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Kedisinin ağzında bir kazı kazan kartı gördüğünde şaşırdığını söyleyen Christian, "Kazı kazan kartını eve getirdiğinde inanamadım. Üstelik kazanan bir kazı kazan kartıydı. 10 sterlin kazadım" dedi.

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İngiltere kedi
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