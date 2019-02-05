Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk ekibinin kıtadaki çalışmaları başladı.

Şahika Ercümen'den Antarktika'da tarihi dalış

Türk bilim insanlarıyla kıtaya giden milli sporcu Ercümen de ekibin ilk durağı olan Antarktika'nın King George Adası'nda ilk dalışını gerçekleştirdi.

Sefer kapsamında kaldıkları araştırma gemisinden zodyak botlarla açılan Ercümen'e 6 kişilik ekip eşlik etti.

ANTARTİKA'DA TÜPSÜZ DALAN İLK TÜRK KADIN SPORCU Milli sporcu Ercümen, son hazırlıklarını tamamlamasının ardından tüpsüz dalışını gerçekleştirdi.

Ercümen, su sıcaklığının sıfır derece olduğu bölgede, soğuğa karşı özel bir koruyucusu olmayan elbiseyle 2 dakika süren bir serbest dalış yaptı.

Dalış sporunda Türkiye'de ilklere imza atan Ercümen, dondurucu sularda Türk bayrağını dalgalandırarak Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Milli sporcu Ercümen'e bu dalışında Yeni Zelandalı dalış eğitmeni Jonathan Francis Sunnex eşlik etti.

MİLLİ SPORCUDAN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA KATKI Ercümen, aynı zamanda iklim araştırmaları, jeofizik, biyoloji, deniz bilimleri ve diğer birçok bilim dalları için "doğal laboratuvar" özelliği taşıyan kıtada, Türk bilim insanlarının çalışmalarına da katkı sundu.

Milli sporcu, dalışı sonrası 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan bilim insanlarının projeleri için denizden sedimantasyon örneği aldı.

Böylece Ercümen, Antarktika'nın soğuk sularında 1 saat kaldı.

'İNSAN ŞARTLARINI ZORLAYAN BİR SOĞUK' Ercümen, AA muhabirine, Antarktika'daki dalışına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kıtada serbest dalış yapan ilk Türk kadını olmanın, hayatının en gurur verici olaylarından biri olduğunu belirten Ercümen, suyun çok soğuk olduğunu söyledi.

Ercümen, şöyle devam etti: "Antarktika'dayız, bunu bilerek daldık ama gerçekten insan şartlarını zorlayan bir soğukluk var. Burada dalış yapmak bizim için de bir ilk. Sembolik de olsa bilim çalışmasının bir parçası olarak Antarktika'da bayrağımızı dalgalandırmak soğuğu ve acıyı unutturuyor, öyle müthiş bir gurur var içimizde."