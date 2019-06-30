HABER

Sahilde atlı jandarma timleri turistlerin ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahillerde görev yapan atlı jandarma timleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.Ayvalık’ta Jandarma At, Köpek, Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığına bağlı atlı jandarma timleri, 20 Ağustos tarihine kadar sahillerde görev yapacak.

Sahilde atlı jandarma timleri turistlerin ilgi odağı oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahillerde görev yapan atlı jandarma timleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Ayvalık’ta Jandarma At, Köpek, Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığına bağlı atlı jandarma timleri, 20 Ağustos tarihine kadar sahillerde görev yapacak. Sarımsaklı Plajları, Şeytan Sofrası, Badavut Plajı ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı gibi jandarmanın motorlu araçlarının girmediği bölgelerin güvenliği, atlı süvariler tarafından sağlanıyor. Özel eğitimli atların duruşu ve asaleti plajlarda dikkat çekerken, yerli ve yabancı turistler hatıra fotoğrafı ve selfie çekinmek için sıraya giriyor.
Ayvalık Jandarma Komutanlığına bağlı Küçükköy Jandarma Karakolu bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde bakılan özel eğitimli atlarla devriye atan tim, şüphelendiği kişiler üzerinde kimlik sorgusu yapıyor. Özellikle plajlar bölgesinde hırsızlık ve kapkaç, ormanlık ve mesire alanlarında olası yangın, kaçak kazı ve diğer suçlara karşı görev yapan tim, jandarmayı temsilen il ve ilçelerde düzenlenen törenlere de katılıyor.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Nevşehir Belediyesi 500 kişiye balon turu hediye ettiNevşehir Belediyesi 500 kişiye balon turu hediye etti
Akın akın geliyorlar! Uzun araç kuyrukları oluştuAkın akın geliyorlar! Uzun araç kuyrukları oluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapıkule'de 'gurtbetçi' yoğunluğu!

Akın akın geliyorlar! Uzun araç kuyrukları oluştu

İstanbul Valiliği'nden Küçükçekmece'deki olayla ilgili açıklama

Valilik açıkladı: Yasal işlem başlatılacak

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Bartın'da hortum paniği!

Hortum paniği! Aynı anda oluştular

İstanbul merkezli 5 ilde kaçakçılık operasyonu!

İstanbul'da yakalandı! 430 kilo altın ele geçirildi

Kocaeli'den İstanbul'a nefes kesen kovalamaca!

Kocaeli'den İstanbul'a nefes kesen kovalamaca!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.