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    4. Sahilde yürüyüş yaparken ayağına takıldı! Kimse ne olduğunu anlayamadı... Bir görene bir daha baktırdı

    Sahilde yürüyüş yaparken ayağına takıldı! Kimse ne olduğunu anlayamadı... Bir görene bir daha baktırdı

    13.01.2024 15:25 | Son Güncelleme:
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    Avustralya'daki 'Step Beach' isimli sahilde yürüyüş yapan bir kadın ayağına takılan gizemli yaratpı görünce şaşkına döndü. Ucu bir beyni anımsatan sopa görüntüsündeki canlının ne olduğunu anlayamayan turist cep telefonuyla fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan paylaştı. Dusty Neal Henderson adında bir doğa bilimci, bu yaratığın Pyura pachydermatina, yani "deniz lalesi" olduğunu dile getirdi.

    Sosyal medyadan bir turist kadın tarafından paylaşılan bir canlıya ait görüntü sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Avustralya'nın Victoria eyaletindeki bir sahilde yürüyüş yapan kadın ayağına takılan canlıyla şaşkına döndü. Bir çizgi film karakteri ya da iç organı anımsatan canlının görüntüsünü paylaşan kadın dikkatleri çekti.

    SON NOKTAYI KOYDU

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    Sosyal medyadan kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu gönderide canlının ne olduğuna ilişkin fikirler de öne atıldı. Dusty Neal Henderson adında bir doğa bilimci sosyal medyadaki spekülasyonlara son noktayı koydu. Henderson, bu yaratığın Pyura pachydermatina, yani "deniz lalesi" olduğunu ve genellikle kıyı bölgelerindeki sularda yaşadığını ifade etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Avustralya
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