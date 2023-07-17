Şahmaran'ın yıldızı Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir aşk mı yaşıyor? O iddia kafaları karıştırdı

Rol aldığı yapımlar ve özel hayatı ile gündemden düşmeyen Burak Deniz son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Şahmaran dizisindeki performansıyla çok konuşulmuştu. Şimdilerde yeni dizi hazırlığında olan Deniz'in Bestemsu Özdemir ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir önceki akşam Türkbükü’ndeki bir mekanda davete katıldılar. Ünlü isimlerin gece boyunca birbirinden ayrılmaması ve sürekli sohbet etmesi aşk iddialarını ortaya çıkardı.

Birlikte saatlerce dans eden ikilinin yakınlaşması ise organizasyona damga vurdu.

Burak Deniz ile eski sevgilisi Didem Soydan bu yılın başında ayrılmış, Bestemsu Özdemir ise aynı günlerde evlilik teklifi aldığı Mehmet Durdu ile ilişkisini bitirmişti.

Bir süredir kalbi boş olan ikilinin teselliyi birbirlerinde bulduğu iddiası sosyal medyayı salladı. Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir'den konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.



