HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sahte Covid belgesi: Hollanda'da negatif test sonucuyla girilen partide en az 165 kişi Covid’e yakalandı

Sahte Covid belgesi: Hollanda'da negatif test sonucuyla girilen partide en az 165 kişi Covid’e yakalandı

05.07.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da geçen hafta Cumartesi günü disko ve barların açılmasına izin verilmesinin ardından aynı gün Enschede kentideki bir diskoda düzenlenen partiye katılan 600 kişiden en az 165'inin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Sahte Covid belgesi: Hollanda'da negatif test sonucuyla girilen partide en az 165 kişi Covid’e yakalandı

Eğlence yerine girişte aşı sertifikası veya negatif test sonucu gösterme zorunluluğu olmasına rağmen, çok sayıda kişinin nasıl enfekte olduğu belirlenemedi. Enschede Belediyesi yetkilileri, ziyaretçilerin negatif test zorunluluğunu aşmak için sahte QR kodu kullanmış olabileceğini söylüyor.

Hollanda'da vaka sayılarının azalması üzerine hükümet, gevşemenin 4. aşamasını 3 Temmuz yerine 26 Haziran'a çekme kararı aldı.

Geçen Cumartesi gününden itibaren kapalı alanlarda maske zorunluluğu sona ererken, uzun süreden beri kapalı olan gece kulüpleri, disko bar ve spor salonları yeniden açıldı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Bunun vebaliyle uyuyamazsınızProf. Dr. Mehmet Ceyhan: Bunun vebaliyle uyuyamazsınız

EN AZ 165 KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Aynı gün, ülkenin doğusundaki Enschede kentindeki Aspen Valley adlı diskoda, yasakların kalkmasını kutlamak amacıyla 600 kişinin katıldığı bir parti düzenlendi.

Katılımcılar diskoya negatif test sonucu ya da aşı sertifikası gösterme koşuluyla alındı. Belediye Halk Sağlığı Kurumu'na (GGD) göre, 1 hafta sonra partiye katılan en az 165 kişinin Covid testi pozitif çıktı.

Kurumun elinde ziyaretçi listesi bulunmadığı için, parti katılımcılarının tamamı test edilemedi. Disko yöneticileri, katılımcılara ulaşmaya çalışıyor. Belediye ve halk sağlığı ekipleri de, partiye katılan kişilere, bir an önce test yaptırmaları çağrısında bulundu.

NASIL VİRÜSÜ KAPTIKLARI BİLİNMİYOR

Negatif test sonucu gösterme zorunluluğuna rağmen 165 kişinin nasıl enfeksiyon kaptığı bilinmiyor. Hollandalı yetkililerin aklına gelen ilk olasılık, diskoya gelen kişilerin QR kodlarıyla ilgili hile yapmış olabilecekleri yönünde.

Enschede Belediyesi'nden bir yetkili, Hollanda medyasına, ziyaretçilerin negatif test sonucu içeren QR kodlarını birbirlerine vermiş olabileceklerini söyledi.

Yetkiliye göre, partiye katılanların tamamen içerde kalmaları gerektiği halde, herkes istediği zaman dışarı çıkıp, içeri girebildi. Bu esnada, daha önce negatif QR koduyla içeriye giren bir müşterinin, aynı kodu dışarıda bekleyen bir başka kişiye iletmiş olabileceği düşünülüyor.

Hollandalı yetkililer partiye katılanlarda hangi virüs varyantının ortaya çıktığını da araştırıyor.

1 HAFTA İÇİNDE VAKALAR YENİDEN ARTTI

Hollanda'da 26 Haziran'da gevşemenin son aşamasına geçilmesinin ardından koronavirüs vakalarının son 1 hafta içinde yeniden arttığı açıklandı.

Resmi verilere göre, vaka sayılarındaki artış oranı bir önceki haftaya göre yüzde 36 daha fazla gerçekleşti. Enfeksiyonların ağırlıklı olarak 20-29 yaş aralığındaki kişiler arasında yaygın olduğu belirtiliyor.

Profesör Ertuğrul'dan &quot;aşı kalp kası iltihabı yapıyor&quot; iddiasına yanıtProfesör Ertuğrul'dan "aşı kalp kası iltihabı yapıyor" iddiasına yanıt


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay
Polisler fark etti, 27 yaşındaki genç son anda kurtarıldıPolisler fark etti, 27 yaşındaki genç son anda kurtarıldı
Yemek borusu mıknatısla tutturulduYemek borusu mıknatısla tutturuldu
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hollanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Hostese sürpriz evlilik teklifi

Hostese sürpriz evlilik teklifi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.