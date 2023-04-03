HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Sahte dekont' dolandırıcılığında 10 tutuklama!

'Sahte dekont' dolandırıcılığında 10 tutuklama!

03.04.2023 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 5 ilde, cep telefonlarına sahte dekont göndererek ya da sahte senet verip kandırdıkları kişilerin otomobil ve tarım ürünlerini alarak dolandırdıkları tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi.

'Sahte dekont' dolandırıcılığında 10 tutuklama!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'resmi belgede ve özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık' suçlarına karıştıkları belirlenen çeteyi bir süre takibe aldı.

Şüphelilerin, otomobillerini internet sitelerinde ve sosyal medya uygulamaları üzerinden satmak için ilan veren vatandaşlarla irtibat kurdukları belirlendi. Ardından da satıcılarla buluşup, aracı beğendiklerini belirtip, bir miktar kaparo verdikten sonra, noter satışı aşamasında banka hesaplarına aracın satış bedelini yatırdıklarını belirtip, cep telefonlarına SMS veya WhatsApp uygulaması üzerinden oluşturdukları sahte dekontu gönderip, 'paran hesabına birazdan geçer. Sen aracın satışını yap' diyerek kandırarak, dolandırdıkları ortaya çıktı.

d1

Ayrıca çete üyelerinin çiftçilik yapan vatandaşlardan sahte senetle zeytinyağı, incir yağı, badem, ceviz, haşhaş gibi tarım ürünleri ve küçükbaş hayvan alarak toplam 21 kişiyi dolandıkları tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik, bugün İzmir merkezli Manisa, Aydın, Balıkesir ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda, suçta kullanıldığı belirlenen çok sayıda cep telefonu, 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 8 araç satış sözleşmesi, 2 dekont, 1 boş senet ve 1 ıslak imzalı satış sözleşmesi ele geçirildi.

d2

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli de polisteki işlemlerin ardından salıverildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O videoyu gerçek haber sandı, canlı yayında okudu! Röportaj Adam'dan yanıt geldiO videoyu gerçek haber sandı, canlı yayında okudu! Röportaj Adam'dan yanıt geldi
AK Partili belediye başkanları uyardı, İmamoğlu teşekkür etti! "Allah onlardan razı olsun"AK Partili belediye başkanları uyardı, İmamoğlu teşekkür etti! "Allah onlardan razı olsun"
'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış
Anahtar Kelimeler:
İzmir dekont

En Çok Okunan Haberler

İlk yerli otomobil Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi

İlk yerli otomobil Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi

6 il daha afet bölgesi ilan edildi!

6 il daha afet bölgesi ilan edildi!

Kayınbiraderini öldürüp başında polisi bekledi! Dehşet anları kamerada

Kayınbiraderini öldürüp başında polisi bekledi! Dehşet anları kamerada

TSK personelinin özlük hakları için çalışma! Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar artış...

TSK personelinin özlük hakları için çalışma! Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar artış...

TİP'ten Önder Özen sürprizi! Erkan Baş'la kameralar karşısına geçti

TİP'ten Önder Özen sürprizi! Erkan Baş'la kameralar karşısına geçti

Kulisleri sallayan 'AK Parti' iddiası!

Kulisleri sallayan 'AK Parti' iddiası!

İlginizi Çekebilir

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.