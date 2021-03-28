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Sahte hesaptan gelen kadının arkadaşlık isteğini kabul etti, hayatı kabusa döndü!

28.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sahte hesaptan gelen arkadaşlık isteğini kabul eden Ömer Okumuş, şantajların hedefi oldu. Ortak arkadaşları olduğunu düşünerek kabul ettiği arkadaşlık isteğinin ardından hayatı kabusa dönen Okumuş, ertesi gün telefonunda çıplak bir kadının görüntüsüyle karşılaştı. Okumuş'un ekran kaydını alan kişiler, şantaj yapmaya başladı. Ailesine ve arkadaşlarına görüntüleri göndermekle tehdit eden şantajcılarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan Okumuş, tuzağa düşürüldüğünü anlattı.

Sahte hesaptan gelen kadının arkadaşlık isteğini kabul etti, hayatı kabusa döndü!

Güngören'de yaşayan Ömer Okumuş, bir kadından sahte hesaptan gelen arkadaşlık isteğini kabul etmesiyle şantajların hedefi oldu. Ortak arkadaşları olduğunu düşünerek arkadaşlığı kabul eden, ertesi gün gelen telefonda ise çıplak bir kadının görüntüsüyle karşılaşan Okumuş'un ekran kaydını alan kişiler şantaja başvurdu. Bu görüntüyü ailesine ve arkadaşlarına atmakla tehdit ederek para isteyenlerin yakalanmasını isteyen Okumuş, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bir çok kişinin aynı yöntemle şantaja uğradığı belirtiliyor. İddiaya göre, bir derneğin başkanlığını da yapan Ömer Okumuş, sahte bir sosyal medya hesabından bir kadından arkadaşlık isteği aldı. İstek aldığı hesap daha sonra Okumuş'a görüntülü arama isteği gönderdi. İsteği kabul eden okumuş, telefon ekranında çıplak bir kadın görüntüsü görerek saniyeler içerisinde telefonu kapattı fakat şantajcılar bu görüntüyü kaydetti. O anda kendisi de terlediği için atlet giymediğini belirten belden yukarısı çıplak olan Okumuş'tan para isteyen kişi ya da kişiler, para göndermediği takdirde görüntüyü ailesine ve arkadaşlarına atmakla tehdit etti.

"UYKU SERSEMLİĞİMDEN BU TUZAĞA DÜŞTÜM"

Ömer Okumuş, başından geçenlerle ilgili şöyle konuştu: "Arkadaşlık isteği geldi. Ben normalde ortak arkadaş olmayan ya da tanımadığım kişileri kabul etmiyorum. Ancak ortak arkadaş görünce sakınca görmedim ve kabul ettim. Daha sonrasında mesaj atıldı. Yaklaşık 3-4 gün öncesinde sabah görüntülü arama oldu. Ben de telefonu açtım ama karşımda farklı görüntüler oluştu. Uyku sersemiyle kendime gelene kadar saliselik görüntüleri almış oldular. Telefonuma yazılı mesaj gelmeye başladı. 'Sizi meşhur yapacağız' diye. Para istediler. Ben de para göndermeyeceğimi söyleyip reddettim. Reddedince birkaç arkadaşa videoyu gönderdiler. Daha sonra ailemle tehdit etmeye başladılar. Bu şekilde süreç devam ediyor. Biz de bu konuya duyarsız kalmayıp Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk ve bunun takibini yapacağız. Bu kişiler benim çevremdeki birkaç dernek başkanı arkadaşıma da bu şekilde tekliflerde bulunmuşlar. Ben uyku sersemliğimden ötürü bu tuzağa düşmüş oldum. Bu tarz gelen mesajlara cevap vermemeleri konusunda diğer arkadaşlarımı uyarıyorum. Bu yüz kızartıcı suç şeklinde ve aile ortamına girilen bir ahlaki tehdit. Bunlara pabuç bırakmayacağız. Biz kendimizden eminiz. Bu görüntülerin cep telefonuna düşen hemşerilerimden ve arkadaşlarımdan da özür diliyorum."

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SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Savcılığa verdiği suç duyurusunda Okumuş, şu ifadelere yer verdi: "Yaklaşık 1 hafta önce Gülay K. ismini kullanan şahıs ile facebook üzerinden kendisinin bana arkadaşlık isteği göndermesi üzerine ben de kabul ettim. 18 Mart günü sabah erken saatlerinde beni görüntülü aradı. Kendisinin görüntüsü yarı çıplak bir kadın görüntüsüydü. Benim görüntüm ise belden yukarı çıplak şekildeydi. Bunun sebebi de çok terleme ve hasta olduğum için genelde atlet giymediğimdendir. Ben bunun bir tuzak olabileceğini tahmin etim, fakat şüpheli şahıs görüntümü kayda almıştır. Onun üzerine ben görüşmeyi kapattım, ne ben ne de karşı taraf herhangi bir şey konuşmadık. 21 Mart günü şahıs bana aynı hesap üzerinden bana banka hesap numarası göndereceklerini, o hesaba para yatırmamı, aksi halde yarı çıplak görüntülerimi iş çevrem ve aileme yayacaklarını söyledi. Daha sonra şahıs anladığım kadarıyla benim sosyal medya hesabımda görünür halde bulunan telefon numaramı alarak bana Whatsapp isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden mesaj atmaya devam etti. Eğer taleplerini karşılamazsam başkanı olduğum derneğin üyelerine "nasıl bir başkanları olduklarını ögrenecekler" şeklinde videomu atacağın söylediler. Bu şekilde özel görüntümü iznim olmadan kaydeden ve bana şantajda bulunan kimliği tespit edilecek kişi veya kişilerden şikayetçiyim." Benzer yöntemle şantaja uğrayan bir çok kişinin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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DHA

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