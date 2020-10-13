Sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içki neden öldürür? Sahte alkol kör eder mi?

Son dönemde yeniden artan sahte içki ölümleri vatandaşlar arasında tedirginlik yaşanmasına neden oldu. Bu nedenle sahte alkol nasıl anlaşılır şeklinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Sahte içkiden zehirlenme nedeninin başında ise etil alkol yerine metil alkol kullanılıyor olması geliyor. Ağırlıklı olarak sanayide boya inceltici, cam temizleyici, parfüm ve antifriz yapımından kullanılan metil alkolün, ucuzluğu ve kolay elde edilmesi sebebiyle kaçak içki üretiminde de kullanılabildiği belirtiliyor. Peki, sahte içki nasıl öldürür? Sahte içki kör eder mi? İşte tüm merak edilenler... SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR? Sahte alkol ağırlıklı olarak kokusundan veya renginden değil de etiket bilgisinden anlaşılıyor. Bunun için vatandaşların içki şişesinin üstünde bakanlık onaylı kayıt numarasının olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Aynı zamanda TAPDK bandrolü de aramak gerekiyor. Buna ek olarak içkinin orijinal ambalajında olup olmadığına da bakılabiliyor. İçki tüketilmeden önce şişenin göz önünde açılması da sağlanabiliyor. Şüpheli durumlarda ise 174 Alo Gıda Hattı ile iletişime geçilebiliyor.

Şişenin ve etiketin yıpranmamış olması, bandrolün düzgün yapıştırılmış olması, şişe üstünde hologram bulunması, kapak kodu ve boyun kodunun birbirini tutması da önemli detaylar arasında yer alıyor. Buna ek olarak kapağında enjektör deliği benzeri bir delik bulunan şişeleri almamak gerekiyor. Aynı zamanda alkollü içkilerin TAPDK Satış Belgesi bulunan perakende satıcılardan alınması gerekiyor. Etiket üzerinde ise Türkçe etiket, etikette de üretici ya da ithalatçı firma adı ya da adresinin bulunmasına da dikkat edilmesi bekleniyor. Belirgin şekilde bulanıklık olan, tortu ve kirlilik içeren alkollü içkilerin tüketilmesi sakıncalı olabiliyor. DHA’nın haberine göre İzmir Adalet Komisyonu’nda yeminli adli bilirkişi olarak görev yapan emekli gümrük müdür yardımcısı ve gümrük müşaviri Rodi Erdoğan, hem markalı hem de pet şişelerde satılanlarla alakalı sahteciliklerin olduğunu söylüyor. Markalı alkollü içeceklerde, bandrolün sahtesi yapılıp da piyasaya sunulduğunu belirten Erdoğan, pet şişe içinde satılanların tüketiciler tarafından sahte olduğunu bilerek alındığını ancak üstünde bandrol olan içkilerin de sahte üretilmiş olabileceğini aktarıyor. Erdoğan, tüketicileri güvenilir noktalardan alışveriş yapmaları konusunda uyarırken marka ihtiva eden içkilerin alınmasını öneriyor ve bandrolün şişe kapağıyla şişe üstüne tam uygulanmış olması gerektiğini, bandrolün üstünde bir çip bulunduğunu ve ışık altında çıplak göz ile bakıldığı zaman morla pembe arası bir geçiş yaptığını söylüyor. Üstündeki çiplerin sahte olup olmadığının öğrenilmesi için ise mobil okuma cihazı kullanılırken kolluk güçlerindeki cihazların mobil bandrol okuma cihazı olduğunu ve o cihazlar tutularak bandrolün hangi firmaya ve nereye verildiğinin görülebildğini belirtiyor.