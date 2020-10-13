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Sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içki neden öldürür? Sahte alkol kör eder mi?

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.10.2020 17:22 | Son Güncelleme

Son günlerde sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşların haberleri sık sık gündemde yer almaya başladı. Sahte alkol insanlar arasında tedirginliğe neden olurken sahte içki nasıl anlaşılır sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, sahte içki neden öldürür? Sahte alkol kör eder mi? İşte tüm detaylar...

Sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içki neden öldürür? Sahte alkol kör eder mi?

Son dönemde yeniden artan sahte içki ölümleri vatandaşlar arasında tedirginlik yaşanmasına neden oldu. Bu nedenle sahte alkol nasıl anlaşılır şeklinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Sahte içkiden zehirlenme nedeninin başında ise etil alkol yerine metil alkol kullanılıyor olması geliyor. Ağırlıklı olarak sanayide boya inceltici, cam temizleyici, parfüm ve antifriz yapımından kullanılan metil alkolün, ucuzluğu ve kolay elde edilmesi sebebiyle kaçak içki üretiminde de kullanılabildiği belirtiliyor. Peki, sahte içki nasıl öldürür? Sahte içki kör eder mi? İşte tüm merak edilenler...

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Sahte alkol ağırlıklı olarak kokusundan veya renginden değil de etiket bilgisinden anlaşılıyor. Bunun için vatandaşların içki şişesinin üstünde bakanlık onaylı kayıt numarasının olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Aynı zamanda TAPDK bandrolü de aramak gerekiyor. Buna ek olarak içkinin orijinal ambalajında olup olmadığına da bakılabiliyor. İçki tüketilmeden önce şişenin göz önünde açılması da sağlanabiliyor. Şüpheli durumlarda ise 174 Alo Gıda Hattı ile iletişime geçilebiliyor.

Şişenin ve etiketin yıpranmamış olması, bandrolün düzgün yapıştırılmış olması, şişe üstünde hologram bulunması, kapak kodu ve boyun kodunun birbirini tutması da önemli detaylar arasında yer alıyor. Buna ek olarak kapağında enjektör deliği benzeri bir delik bulunan şişeleri almamak gerekiyor. Aynı zamanda alkollü içkilerin TAPDK Satış Belgesi bulunan perakende satıcılardan alınması gerekiyor. Etiket üzerinde ise Türkçe etiket, etikette de üretici ya da ithalatçı firma adı ya da adresinin bulunmasına da dikkat edilmesi bekleniyor. Belirgin şekilde bulanıklık olan, tortu ve kirlilik içeren alkollü içkilerin tüketilmesi sakıncalı olabiliyor.

DHA’nın haberine göre İzmir Adalet Komisyonu’nda yeminli adli bilirkişi olarak görev yapan emekli gümrük müdür yardımcısı ve gümrük müşaviri Rodi Erdoğan, hem markalı hem de pet şişelerde satılanlarla alakalı sahteciliklerin olduğunu söylüyor. Markalı alkollü içeceklerde, bandrolün sahtesi yapılıp da piyasaya sunulduğunu belirten Erdoğan, pet şişe içinde satılanların tüketiciler tarafından sahte olduğunu bilerek alındığını ancak üstünde bandrol olan içkilerin de sahte üretilmiş olabileceğini aktarıyor. Erdoğan, tüketicileri güvenilir noktalardan alışveriş yapmaları konusunda uyarırken marka ihtiva eden içkilerin alınmasını öneriyor ve bandrolün şişe kapağıyla şişe üstüne tam uygulanmış olması gerektiğini, bandrolün üstünde bir çip bulunduğunu ve ışık altında çıplak göz ile bakıldığı zaman morla pembe arası bir geçiş yaptığını söylüyor. Üstündeki çiplerin sahte olup olmadığının öğrenilmesi için ise mobil okuma cihazı kullanılırken kolluk güçlerindeki cihazların mobil bandrol okuma cihazı olduğunu ve o cihazlar tutularak bandrolün hangi firmaya ve nereye verildiğinin görülebildğini belirtiyor.

Sahte içki zehirlenme belirtileri... Metil alkol zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Etil alkol metil alkol farkı nedir?Sahte içki zehirlenme belirtileri... Metil alkol zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Etil alkol metil alkol farkı nedir?

SAHTE İÇKİ NEDEN ÖLDÜRÜR?

Sahte alkol konusunda tedirginlikler artarken bir yandan vatandaşlar sahte içkinin neden ölüme yol açtığını da merak ediyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aksun, metil alkol zehirlenmesinde vücudun bütün organlarının ve dokularının zarar gördüğünü, zamanında müdahale edilmemesi durumunda körlük ve ölüm yaşanabileceğini söylüyor. Metil alkollün daha ziyade sanayide inceltici, antifriz, cam temizleyici ve parfüm yapımında kullanıldığını, ucuz olması ve kolay elde edilebilmesi nedeniyle de kaçak içki üretiminde kullanıldığını ifade ediyor.

SAHTE ALKOL KÖR EDER Mİ?

Metil alkolden yapılan yalnızca bir kadeh sahte içkinin dahi insanı zehirleyip ölüme neden olabileceğini aktaran Aksun, 4-15 mililitre gibi çok düşük dozların dahi zehirlenmeye neden olabileceğini ve görme kaybı oluşturabileceğini söylüyor. Tedavinin bir an evvel başlamasının önemine dikkat çeken Aksun, o süreçte zamanla yarışıldığını ve metil alkolün vücutta yarattığı olumsuz etkinin giderilebilmesi amacıyla antidot olarak damardan etil alkol serumları uygulandığını belirtiyor. Buna ek olarak bu hastaların hemen diyaliz tedavisine alındığını ve böylece zararlı metabolitlerin vücutlarından atılmasının sağlandığını söylüyor.

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