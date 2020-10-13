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Sahte içki zehirlenme belirtileri... Metil alkol zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Etil alkol metil alkol farkı nedir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.10.2020 15:04 | Son Güncelleme

Son zamanlarda sahte alkolden ölümlerin artmasıyla etil alkol ve metil alkol arasındaki farklar tekrar gündem oldu. Sahte içkiden zehirlenme belirtileri nedir araştıran vatandaşlar aynı zamanda metil alkol ve etil alkolün de içeriğini merak ediyor. Alkol fiyatlarının artmasının ardından vatandaşlar merdiven altı alkole yönelerek, sahte içkiden zehirlenmeye başladı. Peki etil ve metil alkol arasındaki fark nedir? İşte metil alkol zehirlenme belirtileri...

Sahte içki zehirlenme belirtileri... Metil alkol zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Etil alkol metil alkol farkı nedir?

Alkol fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle merdiven altı içki üretilen yerlerden içki alan vatandaşlar zehirlenmeye başladı. Türkiye genelinde metil alkolden zehirlenerek ölenlerin sayısının artması nedeniyle yetkililerin önlem alması bekleniyor. Aynı zamanda içkinin yapımında etil alkol yerine metil alkol kullanılması ile ortaya çıkan sahte alkol zehirlenmeleri can almaya devam ediyor. Bu süreçte metil alkol nedir araştıran vatandaşlar, sahte içkiden zehirlenme belirtilerini de araştırmaya başladı. Metil alkol nedir merak eden vatandaşlar metil alkol zehirlenme belirtilerini araştırıyor. İşte etil alkol ve metil alkol arasındaki fark ve metil alkol detayları...
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ETİL ALKOL NEDİR, NE İŞE YARAR?

Hafif hoş kokusu olan ve yanıcı bir sıvı olan etanol renksizdir. Alkollü içeceklerin içine eklenen tek alkol çeşididir. Etanol çözücü olarak da kullanılır. Etanolun kimyasal formülü C2H6O olup EtOH veya C2H5OH olarak da simgelenmiştir.

Etanol anti-fungal ve bakterisit etkileri sebebiyle antibakteriyel el dezenfaktanı jellerde antiseptik olarak ve tıbbi temizlikte kullanılır. Etanol mikroorganizmaların membranlarını lipid bilayer eriterek ve membran proteinlerini, doğasını değiştirerek öldürür ve çoğu bakteri ve fungi ve virüslere karşı etkilidir.
metil alkol zehirlenme belirtileri nedir (2)

METİL ALKOL NEDİR, NE İŞE YARAR, NEREDE KULLANILIR?

Metil alkol nedir kısaca özetleyelim. Odun talasının distile edilmesi ile metil alkol (metanol) oluşturulur. Metil alkol endüstride; teksir makine sıvısı, boya inceltici, antifriz ve cam temizleyici gibi bazı maddelerin yapılmasında kullanılır. Metin alkolden akut zehirlenmeler ise yanlışlıkla içki olarak alınmasından sonra ortaya çıkar. Metil alkolden oluşan kronik zehirlenmeler iş yerlerinde buharının inhale edilmesi ile meydana gelir. Metil alkol eğer giysilere bulaşırsa, deri yoluyla da alınır.
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ETİL ALKOL İLE METİL ALKOLÜN FARKI NEDİR?

Merak edilen diğer konu da metil alkol ve etil alkol arasındaki farktır.

Vücutta metabolize edilen etil alkol, karaciğer tarafından işlendiği için içki yapımında kullanılır.

Metil alkol ise etil alkol gibi vücutta metabolize olmaz ve karaciğer tarafından işlenmez. Vücuda giren metil alkol, formaldehid ve formik asit isimli iki kimyasala bozunur.

Formik asit birikimi klinik semptomlar ile ilişkilidir ve toksiteden formik asit sorumludur. Retinada formaldehit oluşumu özellikle 'kör sarhoş' diye tanımlanan körlüğe neden olan optik papillit ve retinal ödeme yol açar.
metil alkol zehirlenme belirtileri nedir (1)

METİL ALKOL NEDİR?

Metil alkol nedir kısaca özetleyelim. Odun talasının distile edilmesi ile metil alkol (metanol) oluşturulur. Metil alkol endüstride; teksir makine sıvısı, boya inceltici, antifriz ve cam temizleyici gibi bazı maddelerin yapılmasında kullanılır.

Metil alkolden oluşan kronik zehirlenmeler iş yerlerinde buharının inhale edilmesi ile meydana gelir.

Metin alkolden akut zehirlenmeler ise yanlışlıkla içki olarak alınmasından sonra ortaya çıkar.

Metil alkol eğer giysilere bulaşırsa, deri yoluyla da alınır.
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METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Metil alkolden zehirlenme belirtileri son zamanlarda araştırılmaya başlandı. Aynı zamanda vatandaşlar sahte içkiden zehirlenme belirtilerini de inceliyor. Peki nedir sahte alkolden zehirlenme belirtileri?

Metil alkolden zehirlenme belirtileri hemen ortaya çıkmaz. Alkol aldıktan sonra 10-24 saat aralığında görülmeye başlanır. Toksisitenin şiddeti, oluşan asidozun derecesine bağlıdır başlıca aşağıdaki belirtiler şunlardır;

• Bilinç bulanıklığı,

• Denge bozukluğu,

• Baş ağrısı

• Hareket bozukluğu

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