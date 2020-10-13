Sahte içki zehirlenme belirtileri... Metil alkol zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Etil alkol metil alkol farkı nedir?

Alkol fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle merdiven altı içki üretilen yerlerden içki alan vatandaşlar zehirlenmeye başladı. Türkiye genelinde metil alkolden zehirlenerek ölenlerin sayısının artması nedeniyle yetkililerin önlem alması bekleniyor. Aynı zamanda içkinin yapımında etil alkol yerine metil alkol kullanılması ile ortaya çıkan sahte alkol zehirlenmeleri can almaya devam ediyor. Bu süreçte metil alkol nedir araştıran vatandaşlar, sahte içkiden zehirlenme belirtilerini de araştırmaya başladı. Metil alkol nedir merak eden vatandaşlar metil alkol zehirlenme belirtilerini araştırıyor. İşte etil alkol ve metil alkol arasındaki fark ve metil alkol detayları...



ETİL ALKOL NEDİR, NE İŞE YARAR?

Hafif hoş kokusu olan ve yanıcı bir sıvı olan etanol renksizdir. Alkollü içeceklerin içine eklenen tek alkol çeşididir. Etanol çözücü olarak da kullanılır. Etanolun kimyasal formülü C2H6O olup EtOH veya C2H5OH olarak da simgelenmiştir.

Etanol anti-fungal ve bakterisit etkileri sebebiyle antibakteriyel el dezenfaktanı jellerde antiseptik olarak ve tıbbi temizlikte kullanılır. Etanol mikroorganizmaların membranlarını lipid bilayer eriterek ve membran proteinlerini, doğasını değiştirerek öldürür ve çoğu bakteri ve fungi ve virüslere karşı etkilidir.

