SAHUR SAATLERİ 2022: Sahur saat kaçta? Ezan ne zaman okunacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il sahur ve iftar vakitleri!

Sahur saat kaçta? Günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak. Sahur saat kaçta? Ezan ne zaman okunacak? sorularının yanıtı ile İstanbul, Ankara İzmir il il sahur ve iftar vakitleri bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...
İstanbul'da sahur Vakti 05:10'da, iftar ise 19:37'te, Ankara'da sahur 04.57'de, iftar 19.21'de, İzmir'de ise sahur 05.23'de, iftar ise saat 19:43'de açılacak.
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