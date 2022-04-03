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SAHUR SAATLERİ 2022: Sahur saat kaçta? Ezan ne zaman okunacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il sahur ve iftar vakitleri!

03.04.2022 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahur saatleri, Ramazan ayında ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar ile oruç tutmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Sahur saat kaçta? Ezan ne zaman okunacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il sahur ve iftar vakitleri...

SAHUR SAATLERİ 2022: Sahur saat kaçta? Ezan ne zaman okunacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il sahur ve iftar vakitleri!

Sahur saat kaçta? Günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak. Sahur saat kaçta? Ezan ne zaman okunacak? sorularının yanıtı ile İstanbul, Ankara İzmir il il sahur ve iftar vakitleri bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSTANBUL İMSAK, SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

İstanbul'da sahur Vakti 05:10'da, iftar ise 19:37'te, Ankara'da sahur 04.57'de, iftar 19.21'de, İzmir'de ise sahur 05.23'de, iftar ise saat 19:43'de açılacak.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

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RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan iftar
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