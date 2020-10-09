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Şaka yapmak isterken canlarından oluyorlardı!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2020 13:45 | Son Güncelleme

Ankara'da şaka yapmak için 5 metrelik demir sürgülü kapıyı kapatmak isteyen 2 çocuk, kapının üzerlerine devrilmesi sonucu yaralandı. Çocukların kapının altında kaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen olay, Altındağ ilçesine bağlı Çalışkanlar Mahallesi'nde yaşandı. 12-15 yaş arasındaki 5 çocuk, Demirciler Sitesinde inşaat malzemeleri satılan iş yerine girdi. Burada su içtikten sonra dışarıya çıkan 3 çocuktan 2'si, içerideki arkadaşlarına şaka yapmak için hangarın 5 metre yükseklikteki demir sürgülü kapısını kapatmak istedi. Çocukların çektiği kapı bu sırada yerinden çıkarak 2 çocuğun üzerine devrildi.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Çevredekilerin yardımıyla demir kapının altından çıkarılan çocuklar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA

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