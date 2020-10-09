Şaka yapmak isterken canlarından oluyorlardı!

Önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen olay, Altındağ ilçesine bağlı Çalışkanlar Mahallesi'nde yaşandı. 12-15 yaş arasındaki 5 çocuk, Demirciler Sitesinde inşaat malzemeleri satılan iş yerine girdi. Burada su içtikten sonra dışarıya çıkan 3 çocuktan 2'si, içerideki arkadaşlarına şaka yapmak için hangarın 5 metre yükseklikteki demir sürgülü kapısını kapatmak istedi. Çocukların çektiği kapı bu sırada yerinden çıkarak 2 çocuğun üzerine devrildi.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Çevredekilerin yardımıyla demir kapının altından çıkarılan çocuklar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

