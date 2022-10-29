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  4. Sakarlığı başına bela oldu! Kanepenin altına sıkışan kadın 3 saat boyunca yardım bekledi

Sakarlığı başına bela oldu! Kanepenin altına sıkışan kadın 3 saat boyunca yardım bekledi

29.10.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

53 yaşındaki Melissa isimli bir kadının bodrum katında giden merdiven ve kanepenin altında sıkışıp kaldığı videosu TikTok'ta viral olduktan sonra internette fenomen oldu. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte 3 saat boyunca kanepenin altında sıkışan kadın kurtarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletinde yaşayn 53 yaşındaki Melissa isimli bir kadın eşiy Todd ve kızı Claire ile salondaki eşyaların yerini değiştirmek istedi. Koltuğu hareket ettirdikleri sırada kadının ayağı kaydı ve kendisini bir anda bodrum katına giden merdivenin boşluğunda buldu. Merdiven boşluğuna düşen kadının üzerine kanepe kapanınca ortaya ilginç anlar çıktı. Eşi ve kızının çektiği görüntüleri TikTok’ta paylaşması üzerine gönderi 13 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Videoda bodrumun girişini kaplayan kanepe ve altındaki küçücük bir boşluktan kadının uzanan eli sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

EŞİ VE KIZI KURTARMAYA ÇALIŞTI

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Kanepe ve bodrum merdivenlerinin arasındaki tırabzana tırmanan Todd eşini kurtarmak için çabalamasına rağmen başarılı olamadı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinden sonra evin bodrum katının duvarında bir delik açıldı ve kadın o delikten çıkartıldı.

Annesinin yaşadığı durumu komik bulduğunu belirten Claire, “Babam hasar yüzünden çıldırdı ve annem asla dışarı çıkamayacağını düşündü. Bu kesinlikle tipik bir akşam değildi. Ailem sonrasında videoyu izlediklerinde bunu komik buldu” dedi.

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sosyal medya tiktok kanepe

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