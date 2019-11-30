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Sakarya'da sandalları alabora olan 3 gençten 2'si kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 16:16 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde, gölde balık avlarken üzerinde bulundukları sandalın alabora olması sonucu yaşları 16 ile 18 arasında değişen 3 gençten 2'si kayboldu, diğeri ise kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Ferizli ile Karasu ilçeleri arasındaki Akgöl’de meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan Mustafa E. (16), Ahmet D. (17) ve Hasan Y.'nin (18) üzerinde bulunduğu sandal, alabora oldu. 3 genç suya düştü.

GENÇLERİN SESİNİ DUYAN YARDIMA KOŞTU

Çevredekiler, gençlerin sesini duyup, yardıma koştu, Mustafa E.. kurtarıldı ancak Ahmet D. ve Hasan Y., kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Botla göle açılan AFAD ekipleri, Ahmet D. ve Hasan Y.’yi bulmak için çalışma başlattı.

(DHA)

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sakarya göl balık Genç Sandal

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