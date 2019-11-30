Sakarya'da sandalları alabora olan 3 gençten 2'si kayboldu

Olay, öğle saatlerinde, Ferizli ile Karasu ilçeleri arasındaki Akgöl’de meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan Mustafa E. (16), Ahmet D. (17) ve Hasan Y.'nin (18) üzerinde bulunduğu sandal, alabora oldu. 3 genç suya düştü.

GENÇLERİN SESİNİ DUYAN YARDIMA KOŞTU

Çevredekiler, gençlerin sesini duyup, yardıma koştu, Mustafa E.. kurtarıldı ancak Ahmet D. ve Hasan Y., kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Botla göle açılan AFAD ekipleri, Ahmet D. ve Hasan Y.’yi bulmak için çalışma başlattı.

(DHA)

