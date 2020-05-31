HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya'da süt tankeri ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya'da süt tankeri ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 07:53 | Son Güncelleme

Sakarya'da süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya kara yolu Pamukova ilçesi mevkisi Adapazarı istikametinde seyreden Selahattin A'nın kullandığı süt tankeri ile aynı yönde giden Abdullah D. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle tankerin önünde sürüklenerek yoldan çıkan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Cahit T. ve Cüneyt D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanan kara yolunda ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarıBilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarı
Kazan alev topuna döndü! Hamamda yangın paniğiKazan alev topuna döndü! Hamamda yangın paniği
Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesajÜnlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj
1/

En Çok Okunan Haberler

Tarihi fırlatmanın ardından Trump'tan çarpıcı sözler

Tarihi fırlatmanın ardından Trump'tan çarpıcı sözler

İçişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat kısıtlaması' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat kısıtlaması' genelgesi

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' demişti! Açıklama geldi

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' demişti! Açıklama geldi

Resti çekti: Ya o gider ya da ben giderim!

Resti çekti: Ya o gider ya da ben giderim!

SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı

SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı

Ülke yangın yerine döndü! Trump'tan "ordu göreve hazır" mesajı

Ülke yangın yerine döndü! Trump'tan "ordu göreve hazır" mesajı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği

Restoran ve kafelerin açılış tarihi belli oldu

Restoran ve kafelerin açılış tarihi belli oldu

Diğer Haberler
İzmir’de uyuşturucu partisinde kan aktı

İzmir’deki partide kan aktı!

Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

Kazan alev topuna döndü! Hamamda yangın paniği

Kazan alev topuna döndü! Hamamda yangın paniği

Bitlis'te hava destekli operasyonla 3 terörist etkisiz hale getirildi

3 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit teğmen Tatar'ın babası ile telefonda görüştü

Erdoğan'dan Şehit Teğmen'in babasına başsağlığı

Adana'da iki grubun tartışmasında silahlar konuştu

Adana'da iki grubun tartışmasında silahlar konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.