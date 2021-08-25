Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

D-650 kara yolu Adapazarı istikameti Geyve boğazı mevkisinde ambulans ile panelvan ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

12 YARALI

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi ayakta tedavi edilirken, diğerleri çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza mahallinden geçen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, aracından inerek yaralılara yardımcı oldu.

Sağlık ekiplerinden bilgi alan Vali Kaldırım, kazazedelere geçmiş olsun dileklerini de iletti. (AA)





