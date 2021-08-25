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Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

25.08.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

D-650 kara yolu Adapazarı istikameti Geyve boğazı mevkisinde ambulans ile panelvan ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

12 YARALI

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi ayakta tedavi edilirken, diğerleri çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza mahallinden geçen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, aracından inerek yaralılara yardımcı oldu.

Sağlık ekiplerinden bilgi alan Vali Kaldırım, kazazedelere geçmiş olsun dileklerini de iletti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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