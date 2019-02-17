Sakarya'daki arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Hendek Kaymakamlığı ve Hendek Belediyesinin desteğiyle Selman Dede mesire alanında kamp kuran UMKE ve SAKE ekipleri ile SAÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, soğuk havada zorlu doğa koşullarında hayatta kalabilme mücadelesi verdi.
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