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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kuş gribi şüphesi! 700 bin tavuk telef oldu (Kuş gribi nedir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 19:30 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kaynarca ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yaklaşık 700 bin tavuk telef oldu. Hastalığın farklı işletmelerde de etkisini göstermesinin ardından bakanlık devreye girdi. Tavuk ölümlerinin nedeni araştırılırken, ölümlerin 'Kuş gribi' olmasından endişe ediliyor.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kuş gribi şüphesi! 700 bin tavuk telef oldu (Kuş gribi nedir?)

Sözcü'de yer alan habere göre Sakarya'nın Kaynarca ilçesinin merkezinde bulunan bir tavuk çiftliğinde tavuklarda hastalık ortaya çıktı.

Hastalık nedeniyle yaklaşık 700 bin tavuğun telef olduğu bildirildi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ, TESİS KARANTİNAYA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen veterinerler tavuklardan numune aldı. Hayvanlara bulaşmaması için tesis karantina altına alındı. Türkiye’nin en büyük tavuk merkezlerinden biri olan Kaynarca’da bu olay büyük bir panik yaşanmasına neden oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama gelmezken, “Tavuk Vebası” bir diğer adıyla Avian İnfluenza (Kuş gribi) olabilme ihtimali üzerinde duruluyor.

KUŞ GRİBİ NEDİR?

(Avian İnfluenza , Tavuk Vebası, Pestis Avium, Bird Flu) Kuş gribi, evcil ve yabani kanatlılar ile memeli hayvanların çoğunda solunum ve sindirim sistemine ait belirtiler gösteren, ölümle sonuçlanan çok bulaşıcı bir hastalıktır.

Hasta tavuklarda yüksek bulaşıcılığı olan bu hastalık ilk kez 1878 yılında İtalya'da tespit edilmiş ve “tavuk vebası” olarak adlandırılmıştır.

Hastalık etkeninin bir virüs olduğu 1901 yılında ortaya konulmuş olmasına karşın, etkenin memeli influenza A virüsleri ile ilişkili olduğu ancak 1955 yılında gösterilebilmiştir. Hindilerde ise ilk izolasyon 1963 yılında Kuzey Amerika'da yapılmıştır.

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