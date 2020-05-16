HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Şakayık' çiçeğini koparmanın cezası 60 bin TL

'Şakayık' çiçeğini koparmanın cezası 60 bin TL

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 09:03 | Son Güncelleme

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce de koruma altında olan ve halk arasında 'ayı gülü' olarak bilinen 'Şakayık' çiçeğine koparan veya zarar verene 60 bin 163 TL idari para cezası uygulanıyor.

Baharın gelmesiyle açan rengarenk çiçekler doğaya güzellik katıyor. Beyşehir'de de mayıs ve haziran aylarında açan şakayık çiçeği de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altındaki bitkiler arasında yerini alıyor. Koruma altında olduğu için de çiçeği koparan veya zarar verene 60 bin 163 TL para cezası uygulanıyor.

Şakayık çiçeğinin halk arasında 'ayı gülü' olarak bilindiğini belirten Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Mustafa Büyükkafalı, çiçeğin 10 günlük yaşam süresi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Ayı gülleri mayıs ayının başlarından itibaren sıcaklığa göre çıkan ömrü çok kısa çiçeklerdir. Yaklaşık 10 günlük yaşama süresi vardır. Türkiye’de 6 çeşidi bulunmaktadır. En önemlileri burada Toros Dağlarında olduğu için 1100 metrede çıkan çiçeklerdir. Koparılması yasak olan bir bitki, ama yılda 1 defa etkinlik yaparak, katılanlara çiçeği tanıtıyoruz. Koruma altında ve koparılması yasak olduğu için yerini pek söylemek istemiyoruz. Koparıldığında veya zarar verildiğinde 60 bin 163 lira para cezası uygulanıyor.''

Çiçeğin ilaç sanayide kullanıldığını da belirten Büyükkafalı, ''Ayı Gülü çok nadir yetişen ve ömrünün kısa olması sebebiyle kökündeki ve bitkisindeki özelliklerinden dolayı, ilaç sanayi, boya için endüstri sanayi, parfüm ve kozmetikte kullanılabiliyor. Akciğer, epilepsi ve kanamalı hastaları da iyi geldiği düşüncesiyle, o hastalar tarafından da tercih ediliyor'' dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
3 ilde daha maske takmak zorunlu oldu3 ilde daha maske takmak zorunlu oldu
Hapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdüHapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdü
1/

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar beklentisi

İşte yıl sonu dolar beklentisi

Koronadan sonra yeni bela Kawasaki! Korkulan oldu

Koronadan sonra yeni bela Kawasaki! Korkulan oldu

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

Acun'dan Nisa açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Acun'dan Nisa açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Flaş iddia: Koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdik

Flaş iddia: Koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdik

65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati değişti

65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati değişti

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Açılışı ertelendi

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Açılışı ertelendi

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Diğer Haberler
Sultangazi'de denetim sırasında gergin anlar

Sultangazi'de denetim sırasında gergin anlar

'Dur' ihtarına uymadılar, polis aracına çarpıp yaya olarak kaçtılar

'Dur' ihtarına uymadılar, önce araçla sonra yaya olarak kaçtılar

3 ilde daha maske takmak zorunlu oldu (Hangi illerde maske takmak zorunlu)

3 ilde daha maske takmak zorunlu oldu

Kısıtlamanın ilk sabahında yollar boş kaldı

Kısıtlamanın ilk sabahında yollar boş kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı

Kırklareli Valisi Bilgin: Hayatını kaybeden 28 kişinin 10'unda D vitamini eksikliği var

Kırklareli Valisi: Hayatını kaybeden 28 kişinin 10'unda D vitamini eksikliği var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.