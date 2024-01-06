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Bu cilt akımına dikkat! Sakın yapmayın bunu! Uzmanlar uyarıyor

06.01.2024 09:37 | Son Güncelleme:
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'Kınayla ruj yapma', 'Alt kirpik kesme' ve 'Fondöten akımı'...Sosyal medyada her gün yeni bir akım trend oluyor. Bu kez de sosyal medyada 'Karnel kapatıcı' akımı trend oldu. Yani Demir kaşıkta kaynamış fondöten uygulaması. Uzmanlar bu akımın yanlış olduğu ve cilde zarar vereceği konusunda uyardı. Dermatoloji Uzmanı Şule Güngör, "Bu kesinlikle yanlış bir akım. Bir kere sıcak uygulamayı ne kadar sıcak olduğunu bilmeden yüzümüze sürmek yanlış" dedi.

Sosyal medyada her gün yeni bir akım başlatılıyor. Özellikle Farklı cilt bakım tarifleri ve önerileri var. Kimisi kınayla ruj yapıyor, kimisi alt kirpiklerini kesiyor. Ve sosyal medyada yeni tren olan akım kaynamış fondöteni yüze sürmek.

Bir sosyal medya kullanıcısı fondöteni kaynattıktan sonra paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Etkileşim uğruna ne buldularsa yüzlerine sürdüler. Bu ilginç deneye hazır mıyız? Fondöten mükemmel görünüyormuş, hazır mıyız? Deniyoruz."

Başka bir kullanıcı yüzünün yandığını söyledi. Gözyaşlarım gelince gözüm yanıyor dediği görüldü videoda.

"Umarım faydasını görürüm. Çok kötü oldu. görüyor musunuz sizde. Ah gözyaşım yakıyor."

Sosyal medyada gençler arasında her gün yeni bir akım çıkıyor. Uzmanlar bu akımların yanlış olduğu ve cilde zarar vereceği konusunda uyardı. Uzmanlar ciltle ilgili bir sıkıntı olduğunda hekimlere başvurulmasının önemini vurguladı.

Makyaj artisti Şerife Ayas, "Yeni çıkan İnfluencerlar farklı şeyleri farklı tekniklerle uygulayıp zaten trend olmak için yapıyorlar. Zaten bu ürün öyle kullanılmaya uygun üretilseydi o şekilde kullanırdık. Yani bu tamamen yanlış" dedi.

Son trend 'Karnel kapatıcı' demir kaşıkta kaynamış fondöten uygulaması bu şekilde kaynatılan fondöten direk cilde uygulanıyor ve anında uygulandığı içinde cildi yakıyor.

Dermatoliji Uzmanı Prof. Dr. Şule Güngör, akımla ilgili şunları ifade etti:

"Bu kesinlikle yanlış bir akım. Bir kere sıcak uygulamayı ne kadar sıcak olduğunu bilmeden yüzümüze sürmek yanlış, bir de bu tarz kimyasal maddeler ısıtılınca alerjik oranı irritasyon oranı daha da artar. Kimyası değiştiği için zarar verir. Yediğimiz her şeyi cildimize süremeyiz, çünkü midemizin ve bağırsağımızın kimyası farklıdır. Cildimizin PH'sı, kimyası farklıdır."

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