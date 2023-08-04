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Sakine Garipoğlu Cem Garipoğlu'nun neyi oluyor? Sakine Garipoğlu kimdir, kaç yaşında?

04.08.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakine Garipoğlu'nun kim olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun kız kardeşiyle aynı karede yer aldığı fotoğraf sosyal medyayı salladı. Şahinkaya'ya tepkiler yağınca ünlü oyuncu bir açıklama da yaptı. Fotoğrafın gündeme bomba gibi düşmesinin ardından Sakine Garipoğlu kimdir, kaç yaşında? Sakine Garipoğlu Cem Garipoğlu'nun neyi oluyor? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler...

Sakine Garipoğlu kimdir, Cem Garipoğlu'nun neyi oluyor sorularının yanıtları merak ediliyor. Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine ile aynı karede yer aldığı bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncuya tepki mesajları yağdı. Nilperi Şahinkaya'dan fotoğraf hakkında açıklama da gecikmedi. İşte konuya dair tüm detaylar...

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SAKİNE GARİPOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sakine Garipoğlu, Cem Garipoğlu'nun kız kardeşidir. Nilperi Şahinkaya'nın Sakine Garipoğlu ile aynı karede poz vermesi üzerine Sakine Garipoğlu gündem oldu.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, Münevvere Karabulut'u vahşi şekilde öldüren Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğraf çektirdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası tepki çeken ünlü oyuncu, Sakine Garipoğlu'nu tanımadığını arkadaş ortamında bulunduğunu söyledi.

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CEM GARİPOĞLU KİMDİR?

Cem Garipoğlu 2009 yılında lise öğrencisi Münevver Karabulut'u vahşice öldüren isimdir. Bedeni bir çöp konteyneri içerisinde bulunan 18 yaşındaki Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun 2014 yılında bulunduğu cezaevinde kendisini asarak intihar ettiği haberleri ortaya çıktı. Ancak ölüm haberine inananlar olduğu gibi Cem Garipoğlu'nun kaçırıldığını düşünenler de var.

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