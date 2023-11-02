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Sakla Beni dizisinin İncila'sı Cemre Baysel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cemre Baysel'in oynadığı diziler

02.11.2023 14:32 | Son Güncelleme:
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Cemre Baysel, Sakla Beni dizisinde İncila karakterine hayat veriyor. Uraz Kaygılaroğlu ve Asuman Kalebek ile başrolü paylaşan ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sakla Beni dizisi Mete, Naz ve İncila arasındaki ilişkiyi anlatacak. Peki, Cemre Baysel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Sakla Beni dizisinin İncila'sı Cemre Baysel'in oynadığı diziler

Sakla Beni dizisinin İncila'sı Cemre Baysel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cemre Baysel'in oynadığı diziler

Sakla Beni dizisinde İncila karakterini canlandıran Cemre Baysel vatandaşlar tarafından merak edildi. Dizinin yönetmenliğini Nadim Güç üstleniyor. Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin senaryosunu ise Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu kaleme aldı. Cemre Baysel dizinin fragmanı sonrası merak edildi. İşte Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel hakkında merak edilenler...

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CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Cemre Baysel Ege Üniversitesi’nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinden yardımcı bir rol ile yaptı. Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht Abdülhamid dizisinde "Firuze" rolünde oynadı. 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı. 2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu’nda Aytaç Şaşmaz’la birlikte başrolde yer aldı.

  1. Altın Kelebek Ödülleri‘nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü aldı.

SAKLA BENİ'NİN İNCİLA'SI CAMRE BAYSEL'İN OYNADIĞI DİZİLER

2014-2016 Yeşil Deniz
2017 İsimsizler
2017-2018 Payitaht Abdülhamid
2018-2019 Elimi Bırakma
2020 Ramo
2020-2021 Sol Yanım
2021 Baht Oyunu
2022 Senden Daha Güzel
2023- Sakla Beni

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