Sakla Beni'nin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

'Sefirin Kızı', 'Pis Yedili', 'Baba Candır', 'Üç Kuruş' gibi projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu şimdilerde Cemre Baysel ve Asude Kalebek ile başrolünü paylaştığı Sakla Beni dizisiyle adından söz ettiriyor.

Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çeken Uraz Kaygılaroğlu kendisi gibi oyuncu Melis İşiten ile 2014 yılında evlenmiş 2019 yılında boşanmıştı. Ünlü çiftin bu evlilikten 'Ada' adını verdikleri bir kızları bulunuyor.

ARADIĞI AŞKI BULDU

Boşandıktan sonra dostlukları devam eden ünlü çift, kızları Ada için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. 35 yaşındaki yakışıklı oyuncu aradığı aşkı sonunda buldu.

Habertürk'te yer alan habere göre; Uraz Kaygılaroğlu, yeni ilişkisiyle ilgili açıklamada bulundu. Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile olan birlikteliği hakkında "Hayırlı olsun. Gayet güzel gidiyor. Her şey yolunda" dedi.

Uraz Kaygılaroğlu, ilişki hakkında daha fazla açıklamada bulunmak istemediğini belirterek, bu konuda ise şunları söyledi; "Nasıl tanıştığımız konularına girmeyelim. Özel konular bunlar."