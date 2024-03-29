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  4. Sakla Beni'nin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Sakla Beni'nin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.03.2024 09:55
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Şimdilerde Cemre Baysel ve Asude Kalebek ile başrolünü paylaştığı Sakla Beni dizisiyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu aradığı aşkı sonunda buldu. Melis İşiten'den 2019 yılında boşanan ünlü oyuncu yeni bir aşka yelken açtı.

Sakla Beni'nin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

'Sefirin Kızı', 'Pis Yedili', 'Baba Candır', 'Üç Kuruş' gibi projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu şimdilerde Cemre Baysel ve Asude Kalebek ile başrolünü paylaştığı Sakla Beni dizisiyle adından söz ettiriyor.

Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çeken Uraz Kaygılaroğlu kendisi gibi oyuncu Melis İşiten ile 2014 yılında evlenmiş 2019 yılında boşanmıştı. Ünlü çiftin bu evlilikten 'Ada' adını verdikleri bir kızları bulunuyor.

eşi kızı

ARADIĞI AŞKI BULDU

Boşandıktan sonra dostlukları devam eden ünlü çift, kızları Ada için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. 35 yaşındaki yakışıklı oyuncu aradığı aşkı sonunda buldu.

uraz

Habertürk'te yer alan habere göre; Uraz Kaygılaroğlu, yeni ilişkisiyle ilgili açıklamada bulundu. Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile olan birlikteliği hakkında "Hayırlı olsun. Gayet güzel gidiyor. Her şey yolunda" dedi.

Uraz Kaygılaroğlu, ilişki hakkında daha fazla açıklamada bulunmak istemediğini belirterek, bu konuda ise şunları söyledi; "Nasıl tanıştığımız konularına girmeyelim. Özel konular bunlar."

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