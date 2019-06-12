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Salihli'de tarım arazilerinde dolu ve sağanak zararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 17:10 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Salihli'de tarım arazilerinde dolu ve sağanak zararı

Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi.
Salihli'de iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu, ilçeye bağlı dış mahallelerdeki ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı. Özellikle dolu yağışı nedeniyle Kemerdamları, Çapaklı, Süleymaniye, Poyrazdamları, Pazarköy ve Çökelek mahallelerindeki üzüm bağlarının yanı sıra domates, mısır, karpuz ve pamuk gibi ürünlerde zarar oluştu. Yağışın neden olduğu hasarı belirlemek üzere Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası ekipleri çalışmalarına başladı. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Dış mahallelerimize dolu yağışı nedeniyle domates, darı, üzüm, pamuk gibi ürünlerde zarar var. Bu noktadan sonra bizim üreticilerimize tavsiyemiz, TARSİM yetkilileriyle birlikte zarar tespiti yaptırmaktır. Çiftçimize destek olmak için yanlarındayız ve olmaya devam edeceğiz" dedi.
Üreticilerden İsmail Sağlam ise, "Bölgemizdeki pamuk, domates ve bağlarımıza hasar verdi. Görüntü ortada ama zararın ne kadar olduğu hasar tespit çalışmalarından sonra ortaya çıkacak. Şu an durumu TARSİM'e bildirdik. Çünkü arazilerimizin hemen hemen hepsi sigortalı, sonucunu bekleyeceğiz" diye konuştu.

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Salihli'de tarım arazilerinde dolu ve sağanak zararıSalihli'de tarım arazilerinde dolu ve sağanak zararıSalihli'de tarım arazilerinde dolu ve sağanak zararıSalihli'de tarım arazilerinde dolu ve sağanak zararı

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