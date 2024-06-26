Şampanya şişesinin mantarı yüzüne patladı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı: 'Burnum kırıldı'

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü iki arkadaşın eğlenceli anlarının ilginç bir kazayla sonuçlandığını gösterdi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüde şarap şişesi zannettiği şişeyi açan genç kız şişe şampanya şişesi çıkınca beklenmedik bir durumla karşılaştı. Şampanya şişesinin mantarının yüzüne gelmesi üzerine acı içinde burnunu tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "O öyle açılır ki ama" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Daha neler göreceğiz?" yorumunu yaptı.







