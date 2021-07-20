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  4. Samsun'da parkta dehşet anları! Bir anda alevler içinde kaldı

Samsun'da parkta dehşet anları! Bir anda alevler içinde kaldı

20.07.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Bafra ilçesinde parkta alkol alırken ateş yakan şahıs yanlışlıkla kendini yakarak ağır yaralandı.

Samsun'da parkta dehşet anları! Bir anda alevler içinde kaldı

Olay, Alpaslan Mahallesi Kırlangıç Sokak’ta bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta alkol alan S.B. (31) tutuşan otları söndürmek isterken alevler üzerine sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ ŞAHSI SÖNDÜRDÜ

Yanmaya başlayan S.B. kendini yola attı. Yanan şahsı gören bir gencin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri şahsa ve tutuşan otlara müdahale ederek söndürdü.

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Tüm vücudu yanan şahıs 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. S.B. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Samsun
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