Samsun’da hayvan hareketlerine sıkı denetim

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Turgut Güler, uygunsuz sevk yapan 74 araç ile hayvan sahipleri hakkında idari yaptırım uygulandığını söyledi.

Hayvan hareketlerinin kontrol altına alınarak salgın hayvan hastalıklarının önlenmesi, bu amaçla görevli kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya yol kontrollerinde görev yapan emniyet, jandarma ve belediye zabıtası personeli ile ilçe müdürlüklerinde görevli resmi veteriner hekimler katıldı.

Toplantı hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Nail Kırmacı, "Samsun’un Karadeniz Bölgesini İç Anadolu’ya bağlayan karayolu üzerinde kurulu olması nedeniyle hayvan hareketlerinin yoğunluk görülmektedir. İlimizde kurulan 8 adet hayvan pazarı bölge ekonomisine büyük katkılar sağlamakla birlikte salgın hayvan hastalığı risklerini de beraberinde getirmektedir. Etkili bir kontrol mekanizmasının kurulması sayesinde bu risklerin önüne geçilebilmektedir. Samsun-Ankara, Samsun-Ordu ve Samsun-Sinop karayolu üzerinde gece ve gündüz ekipleri ile ve hayvan pazarlarının kurulduğu günlerde ile mezbaha güzergahlarında denetimlere ağırlık verilmektedir. Bu denetimler esnasında en büyük yardımcımız kolluk kuvvetleridir. Bu nedenle de zaman zaman bu tür koordinasyon toplantılarıyla kurumlar arasında işbirliğini artırarak denetimlerin daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlamaya çalışmaktayız” dedi.