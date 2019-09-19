HABER

Samsun'da mübaşirin darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 19:13 | Son Güncelleme

Kendilerini duruşma salonuna almadığı gerekçesiyle mübaşiri darbettikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Samsun'da mübaşiri darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, bir kişi Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade vermek için arkadaşları M.Ü. (37) ve V.A. (23) ile Samsun Adliyesindeki 1. Ağır Ceza Mahkemesine gitti.

M.Ü. (37) ve V.A. (23), ifade için salona giren arkadaşlarının yanına girmek isteyince mübaşir İ.S. tarafından içeri alınmadı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ü. ve V.A, İ.S'yi darbederek sigarayla boynunu yaktı.

Şikayet üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

PARTNERTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladıTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladı
Oğlunu icra yoluyla alan baba: Velayetleri bende, çocuklarım kavuştu (2)Oğlunu icra yoluyla alan baba: Velayetleri bende, çocuklarım kavuştu (2)
Kınık'taki kanlı müzikhol saldırısında 4 tutuklamaKınık'taki kanlı müzikhol saldırısında 4 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp mübaşir Samsun

En Çok Okunan Haberler

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

'Milyon dolarlarla oynarken insan sıfıra inebiliyor'

'Milyon dolarlarla oynarken insan sıfıra inebiliyor'

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İran'dan 'savaş uyarısı'

İran'dan 'savaş uyarısı'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü IŞİD'e operasyon! 'Al-Haram' deşifre edildi

Terör örgütü IŞİD'e operasyon! 'Al-Haram' deşifre edildi

Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van kedili "tbt" paylaşımı

Erdoğan'dan Van kedili "tbt" paylaşımı

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

Son dakika: Bakanlık duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şehit Eren Bülbül’ün annesinden HDP önünde eylem yapan annelere destek

Şehit Eren Bülbül’ün annesinden o annelere destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.