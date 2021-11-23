Samsung, Apple'a yaklaştı

Samsung ve Apple arasındaki çekişme sadece akıllı telefonlar konusunda yaşanmıyor. İki şirket, akıllı saat sektöründe de rekabet ediyorlar. Samsung, Galaxy Watch serileri ile tüketicilerin karşısına çıkarken, Apple ise Apple Watch modelleri ile pazarda yer alıyor. Ancak gelen son bir rapor, iki şirket arasındaki çekişmede yeni bir gelişmenin yaşandığını gösteriyor.

APPLE DÜŞÜŞE RAĞMEN LİDER

Araştırma firması Counterpoint Research'ün raporuna göre, dünya çapında akıllı saat gönderileri 2021'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 16 arttı. Apple, yıllık bazda yüzde 10'luk bir düşüş yaşamasına rağmen, liderliğini sürdürdü.

SAMSUNG'UN SAATLERİ EN İYİ ÇEYREĞİ GEÇİRDİ

Rapora göre Samsung'un ise üçüncü çeyrekte yüzü güldü ve sevkiyatlarını önemli ölçüde artırdı. Satışlar açısından bu, şirket için rekor kıran bir çeyrek oldu. Huawei'yi ikinci sıradaki yerinden eden Samsung, Apple ile arasındaki farkı azaltarak ABD'li dev şirkete biraz daha yaklaştı.

Samsung'un arkasından ise Avrupa'da popülerleşen Amazfit geldi. Amazfit'i ise BBK Electronics'in sahibi olduğu Imoo, Huawei ve Garmin takip etti.

Bu veriler, Samsung ve Google tarafından ortaklaşa geliştirilen Wear OS platformunu ilk kez çalıştıran yeni Galaxy Watch 4 serisinin iyi bir performans gösterdiğini ortaya koyuyor.

Ayrıca Apple'ın yaşadığı yüzde 10'luk kayıp ise kısmen şirketin yeni akıllı saati Apple Watch Series 7'yi ekim ayında piyasaya sürmesine bağlanıyor.

