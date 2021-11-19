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Apple, katlanabilir iPhone için Samsung ile el sıkışabilir

19.11.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Apple, özellikle son yıllardaki yenilikçi ruhunu kaybettiğine yönelik yorumlara maruz kalıyor. Şirketin, katlanabilir telefonların da pazara girmesiyle biraz geri planda kaldığını düşünenler yok değil.

Apple, katlanabilir iPhone için Samsung ile el sıkışabilir

Peki önümüzdeki süreçte bu durum değişecek mi? Malum şu sıralar akıllı telefon pazarındaki yeni trend Katlanabilir ekranlar. Apple henüz bu pazara girmiş değil fakat Cupertino merkezli şirketin bu pazara girmek için nabız yokladığı öne sürülüyor.

Özellikle geçtiğimiz aylarda katlanabilir iPhone modellerine ilişkin ciddi söylentiler ortaya atılmıştı. Hatta Apple’ın ilk katlanabilir ekranlı modelini 2021 yılı içerisinde tanıtacağı da iddia edilmişti fakat bu söylenti doğru çıkmadı.

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"APPLE İLE SAMSUNG GÖRÜŞÜYOR" İDDİASI

Dikkat çeken bir şekilde, Apple’ın OLED ekran tarafındaki en büyük tedarikçisi olan Samsung ile katlanabilir ekranlı modeller için görüştüğü de iddia ediliyor. Aslında bu iddia hiç de mantıksız değil.

Sonuçta söz konusu katlanabilir ekranlı modeller olduğunda Apple’ın talebini karşılayabilecek çok fazla üretici yok. Bu noktada Apple’ın Samsung’u seçmiş olması hiç de sürpriz olmaz.

Elbette önümüzdeki süreçte ne gibi gelişmeler yaşanır kestirmek güç. Sonuçta Apple’ın LG gibi farklı alternatifleri de mevcut. Dolayısıyla Apple’ın öncelikli tercihi büyük ihtimalle Samsung olacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

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