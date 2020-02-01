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Samsung Galaxy S20 hakkında yeni iddialar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.02.2020 10:06 | Son Güncelleme

Galaxy S20 ve S20+’ın sahip olacağı söylenen 64 MP çözünürlüğündeki kamera büyük heyecan uyandırmıştı. Özellikle de bu kameraların optik zoom özelliğine sahip olacağı söylentileri büyük yankı uyandırdı. Hem ultra yüksek çözünürlüklü sensör hem de telefoto kameralara sahip olan akıllı telefonlar neredeyse yok gibiydi.

Samsung Galaxy S20 hakkında yeni iddialar

Ice Universe’e göre 64 MP çözünürlüğündeki bu kamera, optik yakınlaşma için değil 8K çözünürlüğündeki video çekimleri için tasarlandı. Böylece dünyada birçok ilk aynı anda yaşanmış oldu. Ek donanımlardan bahsetmiyoruz bile.

Bu durumun benzerleri defalarca yaşandı. Bir süre önce piyasaya sürülen Asus Zenfone 6, Samsung S20 ile kıyaslandı. 2x dijital yakınlaştırma sunabilen bu modelde ne yazık ki bir telefoto kamera bulunmuyordu. Telefonun 48 MP çözünürlüğündeki ana kamerası, zoom işlemi için kullanılıyordu.

Şirket, kaliteli bir yakınlaştırma deneyimi için yüksek çözünürlükten ve diğer tekniklerden faydalanmak istiyor. Bu nedenle de kamera teknolojisine sürekli yükleniyor. Apple tarafından en son çıkarılan iPhone serisi rekabeti iyiden iyiye kızıştırmıştı. Sizce Samsung şirketinin çıkaracağı yeni akıllı telefon kullanıcıları nasıl etkileyecek? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy S20

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