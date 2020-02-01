Samsung Galaxy S20 hakkında yeni iddialar

Ice Universe’e göre 64 MP çözünürlüğündeki bu kamera, optik yakınlaşma için değil 8K çözünürlüğündeki video çekimleri için tasarlandı. Böylece dünyada birçok ilk aynı anda yaşanmış oldu. Ek donanımlardan bahsetmiyoruz bile.

Bu durumun benzerleri defalarca yaşandı. Bir süre önce piyasaya sürülen Asus Zenfone 6, Samsung S20 ile kıyaslandı. 2x dijital yakınlaştırma sunabilen bu modelde ne yazık ki bir telefoto kamera bulunmuyordu. Telefonun 48 MP çözünürlüğündeki ana kamerası, zoom işlemi için kullanılıyordu.

Şirket, kaliteli bir yakınlaştırma deneyimi için yüksek çözünürlükten ve diğer tekniklerden faydalanmak istiyor. Bu nedenle de kamera teknolojisine sürekli yükleniyor. Apple tarafından en son çıkarılan iPhone serisi rekabeti iyiden iyiye kızıştırmıştı. Sizce Samsung şirketinin çıkaracağı yeni akıllı telefon kullanıcıları nasıl etkileyecek? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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