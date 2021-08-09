Samsung, Orta Doğu ve Afrika'da lider

Özellikle bu, satış hacmi açısından MEA (Orta Doğu ve Afrika Bölgesi) pazarında şimdiye kadarki en iyi ikinci çeyrek performansıydı. Bölge, yılın ilk yarısında akıllı telefonlara güçlü bir talep gördü, ekonomik toparlanma ve istihdam seviyelerindeki artış da buna eşlik etti.

YÜZDE 16'YA GERİLEDİ

Bu, aynı zamanda Orta Doğu’daki (yüzde 34 artış) ve Afrika’daki (yüzde 36) hızlı aşılama sayesinde pandeminin neden olduğu karantinaların gevşetilmesiyle yaşandı diyebiliriz. Teknoloji Analisti Yang Wang, “Samsung en üst sırayı korudu, ancak pazar payı 2021’in ikinci çeyreğinde yüzde 4 puan düşerek yüzde 16’ya geriledi. Şirket, yılın başında pazar harcamalarını artırarak 1. çeyrekte iyi bir performans elde etti. Bununla birlikte, Kovid-19’un ardından Vietnam’daki üretim kesintisi nedeniyle satışlar 2. çeyrekte düşüş eğilimindeydi. Üçüncü çeyreğin başlarında daha fazla zorluk bekliyoruz.”

Öte yandan Transsion Holdings markaları TECNO, itel ve Infinix de kümülatif pazar paylarını ikiye katladı. Giriş seviyesi bütçe segmentlerine hakim olan firmalar, yüzde 16’dan yüzde 32’ye ulaştı. Wang ayrıca, “Xiaomi, OPPO ve Vivo da önemli Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarındaki agresif giriş girişimleri ve kümülatif üç aylık pazar payı yüzde 8,2’den yüzde 2,2’ye düşen Huawei ve HONOR’un talihsizlikleri sayesinde önemli kazanımlar elde etti.”

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